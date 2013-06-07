اعتقال قاصرين بالقرب من رام الله

إرم- (خاص)
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الخميس، طفلين عند حاجز عطارة إلى الشمال من مدينة رام الله وتم نقلهما بواسطة سيارة عسكرية إلى مركز التحقيق في مدينة القدس المحتلة ولم تتوفر أي معلومات حتى هذه اللحظة حول خلفية اعتقال الطفلين.
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قوات الاحتلال تعتقل طفلين على حاجز عطارة بالقرب من مدينة رام الله و لم يتبين حتى الآن سبب الاعتقال.
إرم- (خاص)
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الخميس، طفلين عند حاجز عطارة إلى الشمال من مدينة رام الله وتم نقلهما بواسطة سيارة عسكرية إلى مركز التحقيق في مدينة القدس المحتلة ولم تتوفر أي معلومات حتى هذه اللحظة حول خلفية اعتقال الطفلين.