اعتقال قاصرين بالقرب من رام الله

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

قوات الاحتلال تعتقل طفلين على حاجز عطارة بالقرب من مدينة رام الله و لم يتبين حتى الآن سبب الاعتقال.