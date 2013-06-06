تمرد ترفض لقاء وزير الداخلية الإخواني

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رفضت حمة تمرد طلب وزارة الداخلية للقاء اللواء "محمد ابراهيم" وزير الداخلية للتنسيق والاتفاق حول ما سيحدث يوم 30 يونيو القادم.