20 مليون يورو لتطوير أداء كهرباء مصر

إرم – (خاص) محمد حبوشة

فى طريق السير نحو تخفيف الأعباء اليومية على المواطن المصري جراء انقطاع التيار الكهربائي، أكد "أحمد إمام" وزير الكهرباء والطاقة أن برنامجاً بقيمة 20 مليون يورو قد تم اعتماده اليوم فى إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة لتطوير وتحديث محطات التوليد العاملة على الشبكة الكهربائية، وفي مقدمتها محطة كهرباء السد العالى لما لها من أهمية للاقتصاد القومي.

وأضاف المهندس إمام أن المشروع يستهدف تطوير الجهد ومنظمات الجهد للتربينات ونظام التحكم لمحطة السد العالي وأسوان الثانية، كما يهدف إلى تحديث الأنظمة العاملة بالمحطتين لمجابهة متطلبات الشبكة الموحدة وزيادة انتاجية المحطتين.

وأشار إمام إلى أنه سيتم التمويل المشروع من خلال ذلك القرض بالإضافة إلى الموارد الذاتية لشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، وأن هذا التطوير يأتي استكمالاً لمنظومة التطوير المستمر لمحطة توليد كهرباء السد العالي.

كما أضاف أيضا أنه سيتم تطوير المحولات الرئيسية فى محطات السد العالي وخزان أسوان (1) و(2) وزيادة القدرة المرسلة من السد العالي لـ 300 ميجاوات من خلال التعاون المصري الروسي خلال الفترة القادم حتى يتم استكمال منظومة الخدمات من الطاقة للكافة أبناء مصر، ومواجهة تحديات انقطاع التيار الكهربائي.