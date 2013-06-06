تأجيل انتخابات النادي المصري

القاهرة- (خاص)

أعلن محمود البياع وكيل وزارة الشاب والرياضة في مدينة بورسعيد تأجيل انتخابات مجلس إدارة النادي المصري قبل 48 ساعة من فتح باب الترشيح، وإلغاء الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي والمقرر لها يومي 20 و21 من حزيرن يوليو المقبل.

وكان محسن شتا مدير عام النادي المصري قد تلقى خطاب الجهة الإدارية ببورسعيد بشأن تأجيل الانتخابات حتى اعتماد اللائحة الجديدة بشكل نهائي، وهو ما أربك حسابات إدارة النادي و جميع المنتظرين لفتح باب الترشيح لتقديم أوراقهم في اليوم الأول لمنصب الرئيس ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة وهم بالعشرات.

ولاقى القرار ارتياح كبير بين مؤيدي رئيس النادي المصري كامل أبوعلي ومحبي النادي المصري، واعتبرو قرار التأجيل الفرصة الأخيرة لأثناء كامل أبو علي عن قرار عدم خوض انتخابات النادي المصري، مطالبين محافظ بورسعيد اللواء أحمد عبد الله مواصلة تدخله كوسيلة للضغط على أبو علي لتراجعه عن قراره عدم خوض الانتخابات وقبوله الترشح على منصب رئيس النادي في الدورة الجديدة.

كلف مجلس الإدارة مدير النادي بمخاطبة كافة الأندية المحلية والخارجية التي تم إعارة لاعبي الفريق الأول للمصري إليها، لإبلاغهم بتمسك المصري بجميع لاعبيه المعارين حاليا وعودتهم إلى صفوفه مرة أخرى قبل بدء الموسم الجديد لحاجته لجميع لاعبيه المعارين.

ويذكر أن للمصري أكثر من13 لاعباً معارين بأندية سموحة وتليفونات بني سويف الجونة ووادي دجلة والداخلية، بالإضافة إلى الزمالك.