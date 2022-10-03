"ماهان" الإيرانية": التهديد بوجود قنبلة على متن إحدى طائراتنا "قصة مفبركة"

أعلنت شركة خطوط ”ماهان“ الجوية الإيرانية، يوم الإثنين، أن الطائرة التابعة لها والتي تحدثت تقارير عن وجود قنبلة فيها، ”هبطت بسلام“ في مدينة غوانزو جنوبي الصين.

وقالت الشركة في بيان لها ”كانت طائرة ركاب هذه الشركة من طراز إيرباص 340 في طريقها من طهران إلى غوانزو، وبمجرد أن علم الطيار باحتمال وقوع تفجير في أثناء الرحلة، أبلغ مركز التحكم“.

وأضاف البيان، أنه تبين لمركز التحكم في عمليات ماهان، أنه لا يوجد أي قنبلة على متن الطائرة، واصفًا ذلك بأنه ”قصة مفبركة ومزورة“.

واعتبرت الشركة أن ”نشر مثل هذه التقارير في الوضع الدولي والمحلي الحالي، يأتي من أجل زعزعة الأمن“.

ونقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، عن محمد محمدي بخش، مدير منظمة الطيران المدني الإيراني، قوله إنه ”قبل ساعة كان هناك تدخل في سماء الهند بناء على تقرير أولي غير مؤكد بهدف هبوط اضطراري لطائرة إيرانية متجهة إلى غوانزو“.

وأضاف محمد بخش أنه ”بعد التحقيقات تقرر مواصلة الطريق وهبطت طائرة إيرباص في غوانزو في غضون ساعة أخرى“.

وتابع أنه ”سيتم الحصول على معلومات إضافية بخصوص الطيارين، وسيتم نشر رواية أكثر اكتمالا عن الجانب الإيراني من القصة“.

وكانت القوات الجوية الهندية، أعلنت في وقت سابق، عن إطلاق مقاتلات بعد تهديد بقنبلة على متن رحلة لشركة طيران إيرانية.

وأضافت القوات الجوية الهندية، أنها ”تلقت إشارة من طهران لتجاهل التهديد والرحلة أكملت نحو وجهتها النهائية“.

وعلق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في وقت سابق بالقول ”سمعت نبأ تهديد طائرة إيرانية بوجود قنبلة في الأجواء الهندية“.

وقال كنعاني خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي ”حاليًّا لا يستطيع تأكيد هذا الخبر أو الحصول على تفسير في هذا الصدد، وعلينا الانتظار للحصول على تقرير مفصل في هذا الصدد“.