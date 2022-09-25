الإعلان عن تحالف لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة يستثني التيار الصدري

أعلن في العاصمة العراقية بغداد، مساء الأحد، عن تحالف سياسي جديد، يضم أغلب الكتل النيابية، وذلك بهدف تشكيل الحكومة الجديدة.

وتنضوي الكتل الرئيسية في هذا التحالف، مثل الإطار التنسيقي، برئاسة نوري المالكي، وهادي العامري، والحزب الديمقراطي الكردستاني، برئاسة مسعود بارزاني، وتحالف السيادة برئاسة محمد الحلبوسي، وخميس الخنجر.

كما تنضم كتل سياسية أخرى، مثل الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة آل طالباني، وتحالف ”عزم“ وهو تجمع سني.

ونشر هشام الركابي مدير مكتب نوري المالكي، تدوينة عبر ”تويتر“ قال فيها: ”على بركة الله أبحرت سفينة ائتلاف إدارة الدولة“.

بدوره، قال القيادي في تيار الحكمة فادي الشمري، إنه ”تم الاتفاق النهائي على تشكيل (تحالف إدارة الدولة) بين الإطار التنسيقي، والحزبين الكرديين، وتحالف العزم، وتحالف السيادة، و بابليون وتوقيع ورقة الاتفاق السياسي“.

وأضاف الشمري، في بيان: ”على أمل استكمال مشاورات تسمية مرشح رئاسة الجمهورية، وتحديد موعد استئناف عمل مجلس النواب العراقي لمهامه الدستورية“.

ويضم التحالف الجديد، جميع الكتل السياسية الفاعلة، ويستثني فقط كتلاً صغيرة تتكون من النواب المستقلين.

وفي حال المضي في هذا التحالف، فإن ذلك يعني إمكانية تشكيل الحكومة الجديدة، بسهولة تامة، لجهة توافر الغطاء البرلماني، مع استقرار الإطار التنسيقي حول مرشحهم محمد شياع السوداني.

في ظل تلك التطورات، يبقى الموقف والكلمة الأخيرة، لزعيم التيار الصدري، الذي تنتظر منه الأوساط السياسية موقفاً بشأن انسحاب حلفائه (السيادة والديمقراطي الكردستاني)، وفيما إذا كانت تلك الخطوة بموافقته أو دون ذلك، فضلاً عن موقفه من التحالف الجديد.

وتداول محللون سياسيون، ونشطاء مضامين الاتفاق الجديد بين الكتل السياسية، دون تأكيده بشكل رسمي، إذ نص على تشكيل لجنة إطارية تفاوض الكتل الأخرى تتكون من خمس شخصيات، وتوقيع وثيقة اشتملت على مطالب الكتل جميعها باستثناء التيار الصدري.

كما تضمن الاتفاق الجديد، ”عدم التفاوض مع التيار الصدري، وليس هنالك من لجنة للتفاوض معهم، وهم من رفضوا ذلك“.

وأشار إلى أن ”هناك اتفاقاً على عقد جلسة لمجلس النواب، خلال الأيام المقبلة في مبنى البرلمان، وتأمين مكان الانعقاد بالاتفاق مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي“، لافتاً إلى أن ”مرشح الإطار التنسيقي هو محمد شياع السوداني“.

الاتفاق تضمن أيضاً، جملة مطالب للكتل السنية، مثل إلغاء هيئة المساءلة والعدالة (خاصة باجتثاث البعثيين) وتحويل ملفاتها إلى القضاء، وإعادة النازحين إلى ديارهم، وإخراج الجيش والحشد من مراكز المدن، بعد توفير المستلزمات لهذا الأمر، وتحقيق التوازن في دوائر الدولة.

وبشأن القوى الكردية، فإن الحديث يدور الآن عن فتح ملف النفط والغاز، بما يحقق مصالح إقليم كردستان.

ويعني هذا الاتفاق في حال إمضائه عملياً، إقصاء التيار الصدري من الحكومة المقبلة، وفي حال رغب بالمشاركة، فإن قوى الإطار التنسيقي أعلنت مؤخراً، إمكانية منح التيار حصة وازنة من الوزارات.