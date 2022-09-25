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ضبط قارب يمني محمل بالأسلحة والمتفجرات‎‎ في المياه الإقليمية للسودان
تاريخ النشر: 25 سبتمبر 2022 10:46 GMT
تاريخ التحديث: 25 سبتمبر 2022 12:40 GMT

ضبط قارب يمني محمل بالأسلحة والمتفجرات‎‎ في المياه الإقليمية للسودان

أعلنت قوات البحرية السودانية ضبط قارب يمني داخل المياه الإقليمية السودانية في البحر الأحمر، يحمل أسلحة ومتفجرات. وقال الجيش السوداني في بيان صحفي، اليوم الأحد،

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المصدر: أحمد حمدان - إرم نيوز

أعلنت قوات البحرية السودانية ضبط قارب يمني داخل المياه الإقليمية السودانية في البحر الأحمر، يحمل أسلحة ومتفجرات.

وقال الجيش السوداني في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن ”عناصر من القوات البحرية السودانية تمكنت يوم السبت الموافق الـ24 من سبتمبر، من ضبط قارب يستغله أربعة مواطنين يمنيين داخل المياه الإقليمية بالقرب من جزر السبعات“.

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وأضاف البيان أن القارب كان يحمل على متنه كمية أسلحة ومتفجرات ممثلة في ”90 بندقية كلاشينكوف و162 صندوق ذخيرة رشاش قرنوف.

واحتوى القارب أيضا على 182 صندوق ذخيرة أعيرة متنوعة، و43 كرتونة أسلاك متفجر فورتكس و45 صندوق فيوز تفجير“.

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وأشار إلى أن القوة التي تضم عناصر من القوات البحرية، ضبطت في أوقات سابقة كميات من المواد المخدرة وأسلحة ومتفجرات يتم تهريبها من قبل عناصر يمنية وسودانية خارجة على القانون.

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ولم يوضح البيان ما إذا كانت الأسلحة قادمة إلى السودان أم دولة أخرى.

وقبل يومين أعلنت قوات الدعم السريع، ضبط أسلحة ومتفجرات وألغام أرضية حديثة الصنع داخل مخازن بمدينة بورتسودان على البحر الأحمر.

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