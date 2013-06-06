نيويورك تايمز: حزب الله المحتل

وتقول الصحيفة "في الأيام الأخيرة كان مقاتلو المعارضة السورية، المحرومون من التعزيزات والذخائر والنوم، يعيشون على والزيتون والفاصوليا المعلبة، ويختبئون في المنازل المدمرة وأنفاق تحت الأرض، غير قادر على مساعدة الرفاق الذين يموتون من الجروح التي يمكن علاجها بسبب حصار القوات الحكومية السورية ومقاتلي حزب الله".

وتضيف الصحيفة "في حين أن السيطرة على القصير تشيف المزيد من الزخم لقوات الأسد، فإن تدخل حزب الله يمكن أن يكون مشكلة لهذا التنظيم، الذي كان له مؤيدون في سوريا تاريخيا بسبب معارضته لاسرائيل، أما الآن، ففي نظر المعارضة السورية والمتعاطفين معها، فقد حول حزب الله سلاحه إلى صدور إخوانه وأصبح قوة احتلال".