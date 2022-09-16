4 أطعمة صحية تحتوي على الدهون لا يجب التوقف عن استهلاكها

إذا كنت ترغب في تناول وجبات صحية ومغذية، فقد تعتقد أنك بحاجة إلى تقليل استهلاك الدهون، إلا أن الدهون عنصر أساسي في نظام غذائي صحي، والتركيز على تضمين الكثير من الأطعمة الصحية التي تحتوي على دهون أمر مهم لأسباب عديدة.

الدهون الصحية

الدهون الغذائية ليست دائمًا العدو، وليست كل الدهون متساوية: فالدهون غير المشبعة، التي يشار إليها غالبًا باسم الدهون ”الصحية“، تعتبر جزءًا رئيسيا من نظام غذائي متوازن وتعزز أهداف لياقتك عند تناولها باعتدال.

حيث تساعد الدهون في الحفاظ على صحة الشعر والجلد، وتحمي الأعضاء، وتساهم في نمو الدماغ، وتمكننا من تخزين الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون A وD وE و K. ويشارك تقرير من موقع ”لايف ساينس“ أهم الأغذية التي تحتوي على دهون صحية والتي يجب تضمينها في نظامك الغذائي:

الشوكولاتة الداكنة

إذا كنت تبحث عن حلوى لا تزال تدعم أهدافك الصحية، احصل على قطعة من الشوكولاتة الداكنة. فهي تحتوي على دهون صحية، حوالي 8.9 جرام في 1 أونصة، وتعتبر بديلًا صحيًا للوجبات الخفيفة الأخرى خاصةً لاحتوائها على 2 مجم من الحديد و158 مجم من البوتاسيوم.

تحتوي الشوكولاتة الداكنة أيضًا على المعادن المهمة مثل المغنيسيوم والحديد والزنك والنحاس والفوسفور والألياف.

البيض

بالإضافة إلى كونه غنيًا بالبروتين، يعد البيض مصدرًا كبيرًا للدهون، حيث تحتوي بيضة واحدة على حوالي 5 جرام والغالبية العظمى من هذه الدهون غير مشبعة، مع 1.6 جرام فقط من الدهون المشبعة.

ومع وجود حوالي 6 جرام من البروتين في كل بيضة، فإن البيض مليء بالأحماض الأمينية الأساسية، وهي اللبنات الأساسية للبروتين. ويحتاج جسمك إلى تسعة أحماض أمينية أساسية، ويمكنك الحصول عليها كلها في البيض – جنبًا إلى جنب مع العناصر الغذائية الرئيسية الأخرى مثل فيتامين ب 12 والفوسفور ومضادات الأكسدة.

المكسرات

تحتوي المكسرات على حوالي 15 جرامًا من الدهون في 1 أونصة: هذه الدهون ليست مفيدة لصحتك العامة فحسب، بل يمكنها تزويدك بالعناصر الغذائية الحيوية، مثل البروتين والحديد.

إلى جانب كونها مصدرًا مهمًا للدهون الأحادية غير المشبعة، تحتوي أوقية واحدة من المكسرات أيضًا على فيتامين E والنحاس والمنغنيز والفوسفور والألياف.

البذور

تفيد البذور الجسم كثيرًا، وفيها ستجد الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والألياف وتحتوي حصة واحدة من البذور (حوالي 1 أونصة) على 12 جرامًا من الدهون المتعددة غير المشبعة.

ومن الأمثلة على البذور التي تم الإشادة بقيمتها الغذائية: عباد الشمس وبذور الكتان واليقطين والشيا.