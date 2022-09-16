انفصال المطرب المصري رامي جمال عن زوجته ناريمان

أعلنت المطربة المصرية المعتزلة ناريمان، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، انفصالها عن زوجها ومواطنها المطرب والملحن رامي جمال، بعد زواج دام لـ8 أعوام.

وكتبت ناريمان عبر خاصية القصص المصورة في حسابها الشخصي على موقع “إنستغرام”: ”تم الطلاق بيني وبين رامي أتمنى له كل الخير“.

وأضافت المطربة المعتزلة: ”أتمنى يكون سعيد في حياته الجديدة وأتمنى لنفسي كمان الخير والسعادة“.

يذكر أن رامي جمال وناريمان، تزوجا في تشرين الأول/ أكتوبر 2014، بعدما جمعت بينهما قصة حب كبيرة عرفها الوسط الفني في مصر.

يشار إلى أن المطرب المصري رامي جمال، كان قد فاجأ جمهوره، في حزيران/ يونيو 2020، بالإعلان عن إصابته بمرض البهاق.

وحينها كتب المطرب المصري عبر حسابه في انستغرام: ”الحمد لله الذي أحبني فابتلاني وقدرني على الصبر، من فترة ظهرت بقع بيضاء في جسمي وبالكشف عرفت أنه البهاق وجربت أنواع علاج كتيرة ودكاترة كتير ومفيش فايدة“.

وعقب الإعلان عن إصابته بمرض البهاق، وجهت حينها زوجته ناريمان رسالة دعم له بالقول: ”عمري في حياتي ما كنت أتخيل إن ربنا يرزقني بزوج زيه، ربنا يخليه ليا“.