ترتيب دوري أدنوك.. ثلاثية مبخوت تقود الجزيرة للفوز 4-2 على خورفكان

سجل علي مبخوت ثلاثية ليقود الجزيرة للفوز 4-2 على خورفكان بدوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، اليوم الجمعة.
وبعد أن سجل هدفين في الجولة الافتتاحية، أحرز مبخوت، الهداف التاريخي للمسابقة، الثلاثية رقم 15 في مسيرته بدوري المحترفين.
وحافظ الجزيرة على انطلاقته المثالية ليجمع ست نقاط من مباراتين بينما تعرض خورفكان للهزيمة الثانية على التوالي.
بعد مباراة مثيرة شهدت "هاتريك" لعلي مبخوت..#الجزيرة يفوز على #خورفكان 4-2 في الجولة الثانية من دورينا.. شاهد الأهداف#خورفكان_الجزيرة #دوري_أدنوك_للمحترفين #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/3ZkLDNy0A5
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 9, 2022
كما تغلب الوصل 2-1 على البطائح الوافد الجديد للدوري بفضل ثنائية البرازيلي جيلبرتو أوليفيرا، ليرفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني.