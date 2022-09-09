غانتس يزور واشنطن للمرة الثانية خلال أسبوعين

ذكرت تقارير عبرية، اليوم الجمعة، أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، سيغادر يوم الأحد المقبل إسرائيل، في زيارة سياسية أمنية للولايات المتحدة الأمريكية، للمرة الثانية خلال أسبوعين.

وقالت هيئة البث الرسمية ”كان“، إنه ”من المتوقع أن يلتقي غانتس خلال زيارته مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وسفيرة الولايات المتحدة لدى المنظمة ليندا توماس غرينفيلد“.

كما سيعقد وزير الدفاع الإسرائيلي جلسات إيجاز لسفراء دول مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى سفراء بعض الدول في الأمم المتحدة.

ووفق القناة العبرية، خلال الزيارة السابقة لوزير الدفاع الإسرائيلي، قام بجولة في مقر القيادة المركزية الأمريكية في فلوريدا، والتقى بمستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

وجاءت الزيارة في إطار محاولات إسرائيل للتأثير على الاتفاق النووي الذي يتشكل مع إيران والقوى العظمى، بحسب ما ذكرته القناة العبرية.

وصدر يوم الأربعاء تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول إيران، تحدث عن أن الإيرانيين لديهم بالفعل أكثر من (55 كيلوغراماً) من اليورانيوم المخصب وصل إلى مستوى 60٪.

وبحسب تعريفات الوكالة الدولية، فإن (42 كيلوغراماً) كافية لصنع قنبلة نووية، وإذا قامت إيران بتخصيب الكمية الحالية من اليورانيوم التي بحوزتها، فسيكون لديها ما يكفي لصنع سلاح نووي.

ولفتت القناة العبرية إلى أنه في أعقاب تقرير وكالة الطاقة الذرية، مارست إسرائيل ضغوطاً على وكالة الطاقة الذرية لإدانة إيران.

وكثف المسؤولون الإسرائيليون اتصالاتهم مع نظرائهم الأمريكيين والأوروبيين في الأسابيع الأخيرة للتأثير على الاتفاق النووي الإيراني، حيث بدا أن الجانبين يقتربان من التوصل إلى اتفاق.

ومع ذلك، يبدو أن المحادثات بين إيران، والقوى العظمى، واجهت عقبة خلال الأسبوع الماضي، حيث رفعت إيران عدداً من المطالب التي رفضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأفادت تقارير عبرية، أن المسؤولين الأمريكيين بمن فيهم الرئيس جو بايدن، أبلغوا رئيس الوزراء يائير لابيد خلال المحادثات الأخيرة أن التوقيع على الاتفاق النووي غير مطروح على الطاولة في الوقت الحالي.

ولطالما عارضت إسرائيل الاتفاق قائلة إن ”إيران تسعى لصنع قنبلة نووية ونشرت معلومات استخبارية تقول إنها تكشف برنامج الأسلحة الإيرانية“.