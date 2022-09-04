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والد هالاند: لا يمكنك أن تقول لا لريال مدريد
تاريخ النشر: 04 سبتمبر 2022 13:17 GMT
تاريخ التحديث: 04 سبتمبر 2022 13:25 GMT

والد هالاند: لا يمكنك أن تقول لا لريال مدريد

أثار المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي الدجل حول إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد مستقبلا، بعد سؤال حول النادي الإسباني. وفي فيلم وثائقي بعنوان

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أثار المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي الدجل حول إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد مستقبلا، بعد سؤال حول النادي الإسباني.

وفي فيلم وثائقي بعنوان ”هالاند: الاختيار“، الذي يركز على القرار الذي اتخذه المهاجم النرويجي بشأن رحيله هذا الصيف من بروسيا دورتموند.

وسأل أحد الصحفيين ألف إنجي هالاند، والد نجم مانشستر سيتي ”كيف يمكنك أن تقول لا لناد مثل ريال مدريد؟“.

وأجاب هالاند الأكبر ”سؤال جيد“ وبعد لحظات من الصمت : ”لا يمكنك حقًا“.

وأضاف ”كان لدينا بعض المعايير في الاعتبار – من الفريق الذي يحتاج إلى لاعب رقم 9؟ كان مانشستر سيتي خيار 10/10. كان ريال مدريد مجرد 5/10 أو 6/10 بسبب طريقة لعب كريم بنزيما الآن“.

وتابع: ”وكنا نفكر هل سيتعاقدون مع كيليان مبابي ؟

ووفقا لصحيفة ”ماركا“ الإسبانية فإنه من الواضح أن هالاند فكر مليًا في خطوة الانتقال إلى ريال مدريد، وأن هناك جاذبية واضحة للانضمام إلى ريال مدريد.

وأضافت أنه في الوقت الحالي كان مانشستر سيتي هو النادي المناسب في الوقت المناسب.

وانتقل هالاند البالغ من العمر 22 عاما من بروسيا دورتموند الألماني إلى مانشستر سيتي مقابل قيمة فسخ العقد وهي 60 مليون يورو بعقد يتد لـ5 مواسم.

وجاء انتقال هالاند إلى مانشستر سيتي بعد أن ارتبط اسمع بالانتقال إلى كبار أندية القارة الأوروبية أبرزها ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد.

وكانت بداية هالاند نارية مع مانشستر سيتي، فرغم أنه غاب عن التسجيل في أول مباراة، في كأس الدرع الخيرية أمام ليفربول، إلا أنه سجل 10 أهداف في أول 6 مباريات لعب فيها 485 دقيقة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

إلى ريال مدريد في 2024
وفي يونيو الماضي قالت صحيفة ”أس“ الإسبانية إن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد قال خلال مقابلة مع برنامج ”الشرينغيتو“ إن قضية ”هالاند ليس لها علاقة بقضية كيليان مبابي“ إذ كان الهدف دائمًا هو التعاقد مع المهاجم الفرنسي ثم النرويجي، على الأقل، في العام 2023.

ويعتمد سبب مطالبة هالاند بالصبر على حقيقة أنه بهذه الطريقة سيتم إجراء انتقال سلس في هجوم ريال مدريد مع الفرنسي كريم بنزيما، الذي بدلًا من تراجع مستواه في عمر 34 عامًا، قدم أفضل موسم في مسيرته.

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