رسميا.. باريس سان جيرمان يضم كارلوس سولير من فالنسيا

أعلن نادي باريس سان جيرمان، رسميا، التعاقد مع الإسباني كارلوس سولير من فالنسيا.

وقال باريس سان جيرمان في بيان عبر ”تويتر“: ”يسر نادي باريس سان جيرمان الإعلان عن التعاقد مع اللاعب الإسباني الدولي كارلوس سولير، لاعب خط الوسط الهجومي، القادم من فالنسيا، وقّع مع نادي العاصمة حتى عام 2027“.

وقال فالنسيا في بيان عبر ”تويتر“: ”يشكر النادي سولير على التفاني والجهد والاحتراف الذي أظهره كلاعب في نادي فالنسيا ويتمنى له كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من مسيرته“.

OFFICIAL STATEMENT | @Carlos10Soler

The club thank him for the dedication, effort and professionalism that he has shown as a Valencia CF player and wish him the best of luck in this new stage of his career

— Valencia CF (@valenciacf_en) September 1, 2022