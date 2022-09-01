رسميا.. باريس سان جيرمان يضم كارلوس سولير من فالنسيا

أعلن نادي باريس سان جيرمان، رسميا، التعاقد مع الإسباني كارلوس سولير من فالنسيا.

وقال باريس سان جيرمان في بيان عبر ”تويتر“: ”يسر نادي باريس سان جيرمان الإعلان عن التعاقد مع اللاعب الإسباني الدولي كارلوس سولير، لاعب خط الوسط الهجومي، القادم من فالنسيا، وقّع مع نادي العاصمة حتى عام 2027“.

🆕✍️ يسر نادي باريس سان جيرمان الإعلان عن التعاقد مع اللاعب الإسباني الدولي @Carlos10Soler. لاعب خط الوسط الهجومي، القادم من فالنسيا، وقّع مع نادي العاصمة حتى عام 2027.#WelcomeCarlos pic.twitter.com/6yCSP4AMPT — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) September 1, 2022

وقال فالنسيا في بيان عبر ”تويتر“: ”يشكر النادي سولير على التفاني والجهد والاحتراف الذي أظهره كلاعب في نادي فالنسيا ويتمنى له كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من مسيرته“.

OFFICIAL STATEMENT | @Carlos10Soler The club thank him for the dedication, effort and professionalism that he has shown as a Valencia CF player and wish him the best of luck in this new stage of his career — Valencia CF (@valenciacf_en) September 1, 2022

وتدرج سولير، البالغ من العمر 25 عاما، في الفئات السنية لفالنسيا قبل أن ينضم للفريق الأول في 2017 ، وشارك معه 226 مباراة، سجل فيها 36 هدفا، وصنع 31.

ونال سولير مع فالنسيا كأس إسبانيا موسم 2018/2019، علما أنه لعب مع المنتخب الأول لمنتخب إسبانيا 9 مرات سجل فيها 3 أهداف.