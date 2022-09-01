إسرائيل تقتل شابين فلسطينيين خلال مواجهات في الضفة الغربية

استشهد شابان فلسطينيان، اليوم الخميس، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات متفرقة في محافظتي نابلس ورام الله بالضفة الغربية.

وقالت مصادر فلسطينية، إن شابا استشهد بعد أن أطلق جنود الجيش الإسرائيلي النار بكثافة تجاه عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات في مدينة البيرة برام الله.

وأشار إلى أن الشاب يدعى يزن عفانة، وقد استشهد قرب مخيم قلنديا بعد أن أصيب برصاصة في الصدر، ونقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج، قبل أن يفارق الحياة لاحقا، بعد فشل جهود الأطباء في إنقاذ حياته.

وفي سياق ذي صلة، استشهد شاب آخر في مخيم بلاطة بمدينة نابلس في الضفة الغربية، بعد أن اقتحمت قوة إسرائيلية خاصة المخيم، لاعتقال مطلوبين للجيش الإسرائيلي من قلب المخيم.

وبحسب ما ذكرت مصادر طبية فلسطينية، فإن شابا يدعى سامر خالد من سكان مخيم العين استشهد إثر إصابته بالرقبة برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم بلاطة، بعد اقتحام قوة إسرائيلية للمخيم لاعتقال الأسير المحرر جاسر أبوحمادة.

واشتبك مسلحون فلسطينيون مع جنود الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامهم لمخيم بلاطة، الذي تعتبره إسرائيل ومخيم جنين، من أكثر الأماكن التي تشهد تصاعدا في المقاومة المسلحة في مناطق الضفة الغربية.