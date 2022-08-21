تطلبت 39 غرزة.. مصرية تتسبب بإصابات دامية لحماتها

اعتدت سيدة مصرية على والدة زوجها ”حماتها“ المسنة، بالضرب المبرح، وذلك بسبب نصح الأخيرة لها بضرورة تحسين تعاملها مع طفلها الصغير.

وغضبت السيدة من تدخل حماتها في طريقة تربيتها لابنها فما كان منها إلا الاعتداء عليها بالضرب وإحداث إصابات بجسدها تطلبت إجراء 39 غرزة.

وأقام الزوج دعوى قضائية ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، بعد زواج استمر 4 سنوات، واتهمها بالخروج عن طاعته، واعتيادها تعنيفه ووالدته.

وقال في دعواه ”زوجتي طوال زواجنا كانت ترد على كل موقف بعصبية مبالغ فيها، ترفض حل الخلاف بشكل ودي، وتقوم بافتعال الخلافات حتى تدفعني لمقاطعة والدتي وشقيقاتي، لأعيش بجحيم بسبب تصرفاتها، وفي النهاية أقدمت على ضرب والدتي، وفضحي في المنطقة السكنية التي نقيم بها“.

وأكد أن زوجته ”تسببت في إلحاق إصابات خطيرة بوالدته، استلزمت علاجا دام 4 أسابيع وفقاً للتقارير الطبية، وشهادة الشهود والمستندات التي تقدم بها للمحكمة“.

وذكر كذلك أنها تسببت بمقاطعة والدته له، ودمرت حياته وعاملته بشكل سيئ، ولاحقته بقضايا الحبس للانتقام مني لرفضه تصرفاتها وغيرتها وطمعها.

وأضاف الزوج ”زواجي انتهى بعد سنوات، فلم يكن أمامي خيار آخر، لتقوم زوجتي بتحريض شقيقها بالتعدى علي، وحرماني من أطفالي، ومهدد من عائلتها لإجباري علي سداد أموال لها، ولي ذراعي بأطفالي“.

وختم قائلاً ”أقمت دعوى رؤية لكنها رفضت تمكيني من تنفيذ الأحكام القضائية التي حصلت عليها طوال شهور، لتهددني بالحبس في حال تنفيذه فأقمت دعوي تعويض وإسقاط حضانة وحبس، وتسببت لي بضرر مادي ومعنوي بسبب حرماني من رؤية الصغار“.