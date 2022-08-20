العراق.. انهيار ترابي قرب مزار ديني في كربلاء وجهود لإنقاذ المحاصرين

تواصل فرق الدفاع المدني في العراق أعمالها لإنقاذ عدد من الأشخاص حوصروا تحت الأرض جراء انهيار ترابي حصل في مزار ديني بمحافظة كربلاء.

وانهار هذا التكتل الترابي، الذي يُعرف بـ“قطارة الإمام علي“، بعد أن اقترب منه عدد من الزائرين، ليحاصر نحو ستة منهم، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ ثلاثة، في حين بقي ثلاثة آخرون تحت الركام.

وقال مصدر في مديرية الدفاع المدني العراقية لـ“إرم نيوز“ إن ”ثلاثة أشخاص ما زالوا محاصرين في الانهيار الترابي، حيث وصلت فرق إنقاذ إضافية من محافظات المثنى والديوانية، للمساهمة في رفع التكتل الترابي، وهو بعلو نحو 10 أمتار، وبعمق كبير تحت الأرض، لكنهم لم يسقطوا“.

وأضاف المصدر أن ”حالة المحاصرين الثلاثة جيدة، حيث تمكنت فرق الدفاع من إيصال الأكسجين إليهم، وما زالت أصواتهم مسموعة، لكن الانهيار كان كبيراً، وهناك معوقات في الحفر لوجود صخور كبيرة“.

ولفت إلى أن ”الحفر يجري حالياً بصورة بطيئة تحسباً من سقوط بعض الصخور عليهم“.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام محلية أن عدد المحاصرين قد يصل إلى ثمانية في المجمل.

وتشارك في العملية نحو 20 فرقة إنقاذ من بغداد والنجف وكربلاء وبابل، وبإشراف مدير عام الدفاع المدني.

كما وصلت فرق طبية وتمريضية إلى موقع الحادث؛ لتقديم الإسعافات الأولية للمحاصرين عقب خروجهم.

وقطارة الإمام علي هي عبارة عن ينبوع ماء يقع في الصحراء الغربية لمحافظة كربلاء، وتبعد عن مركز المحافظة حوالي 28 كم بالقرب من بحيرة الرزازة.

وبحسب مصادر عراقية، فإن الانهيار وصل إلى نحو 40 متراً تحت الأرض، فضلاً عن الحجر الكبير فوق الأرض.

وسادت مخاوف من انهيار المرقد المجاور للقنطرة، بسبب قربه الشديد منه.