بمعدات رخيصة.. هاكر يخترق قمرا صناعيا كنديا ويبث مواد من خلاله

بمعدات رخيصة لا تتجاوز قيمتها 300 دولار فقط وحصول على إمكانية وصول إلى محطة إرسال، أثبت أحد المهتمين بمجال ”الهاكرز“ أنه يمكن بسهولة اختراق ”قمر صناعي“ في الفضاء وبث المواد التي تريده من خلاله.

ووفق موقع ”بوبيولار ساينس“، فإن ”كارل كوشر“ المهتم بمجال القرصنة، قام بتلك التجربة وبث ألعاب حرب ومجموعة من الأفلام، عبر قمر صناعي كندي تم إيقاف تشغيله في وقت سابق.

وذكر الموقع، أن ”كوشر“ أظهر نجاح تجربته للجميع خلال مشاركته في عطلة نهاية الأسبوع في تجمع ”ديف كون“ وهو واحد من أكبر مؤتمرات قراصنة الحاسوب في العالم والذي يعقد بشكل سنوي في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب الموقع فقد استخدم ”كوشر“ وفريقه راديو معرف برمجيا يسمي ”Hack RF“ للاتصال بالقمر الصناعي الكندي ”Anik F1R “ الذي تم إيقاف تشغيله العام الماضي.

وكان القمر المذكور قد خرج من الخدمة بعد 15 عاما، وتم إبعاده إلى مدار ثابت من للأرض تمهيدا لإرساله لمدار المقبرة (ويسمي أيضا جبانة أو نفايات)

ومدار المقبرة هو مدار يختار بعيدا عن مدارات الأقمار الصناعية الشغالة، لكي ترسل إليه الأقمار الصناعية بعد انتهاء عمرها التشغيلي إليه. ويختار هذا المدار الجبانة على أساس أن لا يحدث تصادم بين أقمار صناعية منفية إليه مع أقمار صناعية لا زالت تعمل.

وقال ”كوشر“ بعد القيام بالخطوات السابقة: ”كان لدينا القدرة على وضع وبث المحتوى الخاص بنا على القمر الصناعي من الفضاء“

وأضاف أن الأقمار الصناعية تعكس بشكل أساسي أي إشارات يتم بثها في طريقها“، موضحا أن الأمر لا يحتاج الحصول على إذن أو أي شيء آخر من هذا القبيل“.