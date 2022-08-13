كيف تتخلص من إزعاج انسداد الأذن خلال رحلات الطيران؟

يشد الكثيرون حول العالم رحالهم خلال فصل الصيف من أجل التمتع بالأجواء على السواحل والجزر، كما أن كثيرين يضطرون إلى السفر في أوقات مختلفة من العام لأغراض أخرى مثل العمل والدراسة وحضور المناسبات وغيرها.

ويواجه بعض المسافرين عند ركوب الطائرة، إلى جانب رهاب المرتفعات والطائرات وغيرها من الفوبيات التي يعاني منها البعض، إزعاج ما يسمى ”انسداد الأذن“ بسبب ضغط الجو عندما تبدأ الطائرة بالإقلاع وخلال الرحلة الجوية.

ويحدث ضغط الأذن في الطائرة خلال الرحلات الجوية بسبب التغير السريع في الارتفاع الجوي ما يرفع ضغط الهواء داخل الطائرة، وأعراضه انسداد وطنين في الأذن إلى جانب انزعاج وألم عميق داخل الأذن، إضافة إلى الدوار.

ونستعرض في ما يلي 5 طرق للتخلص من الشعور المزعج الذي يسببه انسداد الأذن خلال ارتفاع الطائرة عن الأرض، كما قدمتها وزارة الصحة السعودية في نشرة توعوية حديثة، وهي كالتالي:

ارتفاع الطائرة عن الأرض أحياناً يسبب شعور مزعج في الأذن هناك 5 طرق للتخلص منه.#سافر_بصحة pic.twitter.com/4d8bBWW4Vk — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) August 3, 2022

التثاؤب المتكرر:

يسمح التثاؤب المتكرر من قبل الأفراد المسافرين إلى التخلص أو تقليل تأثير انسداد الأذن خلال الرحلة الجوية.

المضغ والبلع:

باستطاعة من يعانون من تأثيرات انسداد الأذن اللجوء إلى المضغ والبلغ خلال الإقلاع والهبوط للتخلص من إزعاج تلك الظاهرة.

تجنب النوم:

يجب عدم الركون إلى النوم خلال إقلاع أو هبوط الطائرات عند السفر وذلك لما له من تداعيات على طنين الأذن وأزعاجه.

عدم السفر بالطائرة

بعض الأشخاص يكون لديهم أمراض تتعلق بالجيوب الأنفية والأذن، لذلك يجب عليهم متابعة الطبيب قبل السفر واستخدام وسائل سفر أخرى إن أمكن.

سدادات الأذن

يمكن للمسافرين اللجوء إلى استخدام وسيلة تخفف من طنين وانسداد الأذن، مثل سدادات الأذن والتي تعمل على موازنة الضغط ببطء.

مزيلات الاحتقان

كذلك يمكن للمسافرين استخدام مزيلات الاحتقان قبل السفر بنحو 30 دقيقة على الأقل لتجنب التأثيرات الضارة.