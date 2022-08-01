"فورين أفيرز": من الخطأ تجاهل أمريكا تهديدات الصين

رأت مجلة ”فورين أفيرز“ الأمريكية، أنه سيكون من الخطأ للولايات المتحدة أن تتجاهل تحذيرات الصين بعمل عسكري لاعتقادها بأن الدبلوماسية لم تعد فعالة.

واعتبرت المجلة أن العنصر الأساس في سياسة الصين الخارجية يتعلق بالقوة العسكرية، وأن بكين تعتقد أن الغرب غير قادر على فهم أو التعاطف مع ما تعتبره مخاوف أمنية روسية مشروعة، مشيرة إلى أنه لا يوجد سبب يدعو الصين إلى افتراض أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيعاملون مخاوف الصين بشكل مختلف.

واعتبرت المجلة أن ”الدبلوماسية ليست فعالة، وقد تحتاج الصين إلى استخدام القوة لإظهار عزمها… وهذا صحيح بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بتايوان، وبكين الآن قلقة أكثر من أي وقت مضى بشأن نوايا الولايات المتحدة تجاه الجزيرة وما تعتبره استفزازات متزايدة“.

ولفتت المجلة إلى أن ذلك أدى إلى نقاشات بين محللي السياسة الخارجية الصينيين حول ما إذا كانت أزمة أخرى في مضيق تايوان وشيكة وكيفية استعداد الصين لها.

إجراءات حازمة

ونقلت المجلة عن يانغ جيتشي، وهو دبلوماسي يعمل في المكتب السياسي للصين، قوله إن بكين ستتخذ ”إجراءات حازمة“ – بما في ذلك استخدام الجيش – لحماية مصالحها.

وأشارت المجلة إلى أنه في الوقت نفسه، أجرى الجيش الصيني مزيدا من التدريبات بالقرب من تايوان في محاولة لردع تدخل محتمل من طرف ثالث، مضيفة أنه من المحتمل أن تفسر هذه الديناميكيات سبب إصدار بكين تحذيرات حادة بشكل غير عادي بشأن الزيارة إلى تايوان التي تخطط لها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.

وقالت المجلة في تقريرها: ”سيكون من الخطأ تجاهل تحذيرات الصين وتهديداتها بالعمل العسكري لمجرد أن التحذيرات السابقة لم تتحقق“.

غزو تايوان

وتابعت المجلة الأمريكية أنه ”على الرغم من أن احتمال غزو تايوان لا يزال بعيدًا، إلا أن لدى بكين العديد من المسارات للتصعيد بعيدًا عن الصراع المباشر، بما في ذلك إرسال أسراب من الطائرات للتحليق فوق الأراضي التايوانية.. وإذا اتخذت بكين إجراءات أكثر تشددًا بسبب الإحباط من السلوك الأمريكي الأخير، فقد يؤدي ذلك بسهولة إلى حدوث أزمة كاملة“.

وذكرت المجلة أن جهود بكين لتنشيط وتوسيع المنظمات القائمة التي تقودها مثل ”بريكس“ و ”منظمة شنغهاي للتعاون“ تواجه عقبات؛ إذ إن الهند، على سبيل المثال، هي عضو في كلا الكتلتين وقد تقيد أي جهود معادية لأمريكا بشكل علني.

وقالت: ”لكن حتى التحسينات الهامشية في قدرات وتماسك هذه المجموعات من شأنها أن تساعد بكين على تخفيف أي تحركات قسرية أو عقابية قد تتخذها الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد الصين في السنوات المقبلة“.

بيئة إستراتيجية

وأضافت: ”لكن ربما يكون العامل الأكبر الذي يشكل بيئة الصين الإستراتيجية في المضي قدمًا هو بكين نفسها… وعلى الورق، يمكن للمرء أن يبدأ في إلقاء نظرة خاطفة على الخطوط العريضة الأولية لخطة لعبة الصين المعدلة التي تتضمن روابط أعمق مع الجنوب، وإعادة توظيف المؤسسات القائمة بقيادة بكين مثل منظمة شنغهاي للتعاون“.

ورأت المجلة أن تلك المفاهيم الجديدة للأمن تتماشى مع رؤية الصين الخاصة للنظام الدولي، وأنه إذا تم تنفيذ هذه الإستراتيجية بشكل جيد، فإنها ستؤدي بلا شك إلى تعقيد السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وختمت قائلة: ”لكن هذه الجهود تستغرق وقتًا طويلاً، ويمكن أن تنهار إذا كان سلوك بكين العدواني والقسري المتزايد ضد جيرانها يولد معارضة دولية أو تحفظًا تجاه العمل مع الصين.. وقد أثبت ولع الرئيس الصيني بـ“الأهداف الذاتية“ وتجاوزه الدراماتيكي أنه أكبر مثبط منفرد لإستراتيجية الصين الكبرى، ويمكن أن يؤدي تعطشه للسلطة إلى تدمير السياسة الخارجية الصينية“.