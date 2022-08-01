من هو وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح؟

صدر في الكويت اليوم الإثنين، مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

وضمت الحكومة الجديدة 12 وزيرا، بعد أن شهدت خروج 3 وزراء من النواب المنتخبين، هم: محمد الراجحي، وحمد روح الدين، ومبارك العرو.

وأعيد إسناد وزارة الخارجية للشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح الذي استلم ذات الحقيبة في الوزارة السابقة التي كان يترأسها الشيخ صباح الخالد.

والشيخ أحمد من مواليد شباط/ فبراير عام 1971، متزوج وله أربعة أبناء.

وأنهى الشيخ أحمد دراسته الثانوية في ثانوية كيفان عام 1987، وفي عام 1988 حاز على دبلوم اللغة الفرنسية من معهد ليمانيا – لوزانفي سويسرا، وفي عام 1990 حاز الشيخ أحمد على دبلوم الدراسات الجامعية في العلوم السياسية من جامعة بوردو في فرنسا.

وتمكَن عام 1992 من إنهاء الدبلوم الدرجة الثالثة في اللغة الفرنسية من جامعة بيزانسون في فرنسا.

كما حصل في الفترة الممتدة مابين 1993 حتى 1995 على درجتي علاقات دولية ولغات حية أجنبية وشهادة المتريزو ماجستير علاقات دولية وترجمة من جامعة ستراسبورغ للعلوم الإنسانية في فرنسا.

وفي عام 2000 حصل الشيخ أحمد على دكتوراه في العلوم السياسية بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف من جامعة السوربون في باريس في فرنسا.

وشغل الشيخ أحمد في الفترة الممتدة ما بين 2005 – 2014 منصب عضو مجلس إدارة وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

تقلَد الشيخ أحمد خلال مسيرته المهنية عدة مناصب، ففي عام 1990 – 1991 تطوع أثناء الغزو العراقي بمكتب وزير الخارجية في مقر الحكومة الكويتية المؤقتة في الطائف في المملكة العربية السعودية.

وفي عام 1995 شغل الشيخ أحمد منصب باحث سياسي في إدارة اللجان والمتابعة في ديوان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، وفي الفترة مابين 1997- 1999، شغل منصب رئيس قسم شؤون اللجان في إدارة اللجان والمتابعة ومراقب الشؤون السياسية في إدارة الشؤون السياسية في ديوان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء.

وفي عام 2001 صدر مرسوم أميري بتعيينه وزيرا مفوضا في وزارة الخارجية، وفي عام 2005 صدر مرسوم أميري بتعيينه سفيرا فوق العادة ومفوضا في وزارة الخارجية.

وفي عام 2006 شغل منصب مدير إدارة مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وفي عام 2016 تقلَد منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.

وفي عام 2019 عُين وزيرا للخارجية، وفي عام 2020 تم تعيينه وزيرا للخارجية ووزير الإعلام بالوكالة، وفي نهاية عام 2020 تم تعيينه وزيرا للخارجية.

وفي آذار/ مارس 2021 تم تعيينه وزيرا للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، وفي نهاية عام 2021 أعيد تعيينه بذات المنصب.

وفي آذار/ مارس 2022 تم تعيين الشيخ أحمد وزيرا للخارجية في حكومة الشيخ صباح الخالد.