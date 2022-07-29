الفنانة منة عرفة تعلن طلاقها من محمود المهدي للمرة الثالثة

أعلنت الفنانة المصرية الشابة منة عرفة، طلاقهما من مواطنها الفنان محمود المهدي، بعد شهرين من زفافهما.

وهذه المرة الثالثة التي يقوم فيها محمود المهدي بطلاق منة عرفة، كانت الأولى والثانية قبل الزفاف الذي أقيم قبل شهرين.

وكتبت منة عرفة منشورا عبر حسابها الشخصي على انستغرام قالت فيه: ”تم الطلاق رسميا وربنا يوفق الجميع“.

وكان محمود المهدي أعلن في أيار/ مايو الماضي، عن زواجه من منة عرفة في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين.

ونشر محمود المهدي صورة تجمعه بمنة عرفة عبر صفحته في انستغرام، وعلق قائلا: ”الحمد لله تم الجواز والدخلة والفرح كان صغير ومقتصر على الأهل فقط، ولم ننشر صور الفرح عشان حياتنا الخاصة هتكون خاصة بينا فقط حبيت أبلغكم عشان نفرحكم معانا“.

وكان المهدي أعلن في آذار/ مارس الماضي، طلاقه من منة عرفة، للمرة الثانية خلال 4 أشهر.

لكن أعلن عن عودتهما قبل أيام من الزفاف عبر خاصية ”الإستوري“ في حسابه الشخصي على ”إنستغرام“، إذ كتب: ”الحمد لله أنا ومنة رجعنا ولا عزاء للحاقدين“.

وكان الطلاق الثاني أثار جدلا بين المهدي وعرفة من جهة، والفنان المصري محمد نجاتي من جهة أخرى، على خلفية مشاركة منة عرفة في مشهد ”جريء“ مع الأخير في أحد الأعمال الفنية، وهو الأمر الذي رفضه المهدي وهاجم نجاتي وعددا من الفنانين على رأسهم نقيب الفنانين أشرف زكي.

ودخلت الفنانة إلهام شاهين على خط الأزمة، بعدما هاجمت محمود المهدي بسبب تصريحاته التي انتقد فيها المشاهد الجريئة في السينما، ليبدأ التلاسن بين الثنائي.

من جانبه، وصف أشرف زكي، المهدي بـ“النكرة“، فأعلن المهدي مقاضاته أمام المحاكم المصرية.

وخرجت الفنانة الشابة منة عرفة آنذاك، وكشفت أن الطلاق بينها وبين محمود المهدي لم يقع رسميا، مشيرة إلى أنهما منفصلان لكنهما لم يتطلقا حتى الآن.

وعن أسباب الانفصال، أشارت منة عرفة إلى أن الانفصال بسبب ”تصريحاته الإعلامية التي ورطتها في أزمات مع بعض الفنانين“، مشيرة إلى أنه ”ليس معنى أنها زوجته أن تكون معه في كل الأعمال التي تشارك فيها“.

يشار إلى أن الطلاق الأول بين الثنائي، كان في نوفمبر 2021، عندما أعلنت الفنانة الشابة خبر الانفصال، لكن بعد 48 ساعة عاد الثنائي لبعضهما البعض.