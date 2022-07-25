وفاة الكاتب المصري منير عامر

توفى، اليوم الاثنين، الكاتب المصري منير عامر، والد الإعلامي شريف عامر.

وكتب شريف عامر في تدوينة عبر موقع تويتر ”على شاطئ المتوسط بدأ رحلته، وعلى الشاطئ ذاته أنهاها. رحل أبي ومعلمي، رحل الصحفي المحترم، منير عامر،، أشواقي لك يا بابا.. سنلتقي بعد حين“.

على شاطئ المتوسط بدأ رحلته ، و على نفس الشاطئ انهاها.

رحل ابي و معلمي ، رحل الصحفي المحترم ، منير عامر .

اشواقي لها يا بابا.. سنلتقي بعد حين.. — Sherif Amer (@Sherif_Amer_) July 25, 2022

وكتب طارق الشناوي، الناقد الفني عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك ”البقاء لله توفى قبل قليل الكاتب الكبير الأستاذ منير عامر“.

وتابع ”كان الأستاذ منير واحدًا من أهم وأنضج كتاب الصحافة الذين بدأوا في الستينيات على صفحات مجلة صباح الخير واستمر ممسكا بالقلم حتى قبل الرحيل بأيام كاتبا على صفحات الأهرام عزائي للإعلامي والصديق العزيز شريف عامر“.

ومنير عامر كاتب وصحفي شهير ، ارتبط اسمه بالعديد من كبار الفنانين خلال سنوات عمله في مجلة ”صباح الخير“، و“روز اليوسف“، وجريدة الأهرام، من بينهم الفنان الراحل عبد الحليم حافظ.

وتأتي وفاة عامر الأب بعد أشهر قليلة من وفاة زوجته والدة شريف عامر، المهندسة شريدان ذو الفقار، في نيسان/ أبريل الماضي.

وقال شريف في نعي والدته ”حلقة برنامجي اليوم، هي الأولى منذ 30 عامًا من العمل في المجال الإعلامي، التي لا تشاهدها والدتي على الهواء“.