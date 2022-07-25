ابنة خادمة.. من هي نيكول شاناهان عشيقة إيلون ماسك المزعومة؟

أصبحت نيكول شاناهان (33 عاما) في قلب مثلث الصداقة والحب والخيانة بين اثنين من أغنى أغنياء العالم، سيرجي برين المؤسس المشارك لشركة غوغل وإيلون ماسك.

وشاناهان هي سيدة عصامية ترعرت في ظروف صعبة قبل أن تكافح وتصل إلى مرتقبة مرموقة في المجتمع الأمريكي وتتزوج برين لأكثر من ثلاث سنوات، لكنهما أعلنا في يونيو أنهما يخططان للطلاق ، مشيرين إلى ”خلافات لا يمكن إصلاحها“.

ووقع شاناهان وبرين اتفاقية ما قبل الزواج ويتفاوضان حاليًا على شروط طلاقهما ، والتي تطلب بموجبها أكثر من مليار دولار.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن ماسك وشاناهان كان لهما علاقة خارج نطاق الزواج ، وهو ادعاء نفاه ماسك منذ ذلك الحين.

ويعد برين صديقا لماسك وقدم له المساعدة في بدايات شركة تيسلا فقد منح المؤسس المشارك لشركة غوغل إيلون ماسك 500 ألف دولار في عام 2008 لإبقاء تسلا واقفة على قدميها خلال الركود العالمي الذي أحدثته أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة بحسب وكالة بلومبيرغ.

وكان برين من بين أوائل الأشخاص الذين حصلوا على سيارة تيسلا عندما بدأ الإنتاج.

وجاءت العلاقة المزعومة بعد عدة أشهر من انفصال ماسك عن صديقته ، المغنية غرايمز ، التي يشترك معها في طفلين. ليس هذا فقط ، قبل بضعة أسابيع ، ظهرت عدة تقارير على الإنترنت تفيد بأن ماسك قد أنجب توأمين سراً في نوفمبر 2021 مع شيفون زيليس ، الموظفة في شركة نيرا لينك التي يملكها ماسك.

وأنجبت شاناهان طفلة، من برين، في أواخر عام 2018 وهو نفس العام الذي تزوجا فيه الزوجان في حفل بسيط بعد حوالي عامين من المواعدة.

وكانا التقيا في منتجع لليوغا في عام 2015.

وكانت شاناهان متزوجة سابقًا من مدير مالي قبل مواعدة برين.

ابنة خادمة؟

وشاناهان، هي ابنة مهاجرين صينيين، تحدثت عن والدها كان يعاني من مشاكل الصحة العقلية ووالدتها التي عملت خادمة وترعرعت على المساعدات العامة التي تقدم للفقراء والمحتاجين.

وقالت شاناهان ، في مقابلة إعلامية: ”كان لدي والدان عاطلان عن العمل طوال معظم طفولتي ، لذلك لم نكن بلا مال وحسب ، بل لم يكن هناك أي توجيه من الوالدين تقريبًا ، وكما يمكنك أن تتخيل مع أب مريض عقليًا ، كان هناك الكثير من الفوضى والخوف“.

وعملت شاناهان في طفولتها لكسب المال لكنها في النهاية تخرجت من جامعة بوجيت ساوند في ولاية واشنطن ، حيث درست الاقتصاد والدراسات الآسيوية ولغة الماندرين الصينية. كما حصلت على شهادتها في القانون من جامعة سانتا كلارا ، حيث قضت فترة طويلة كطالبة تبادل في جامعة سنغافورة الوطنية.

وقبل تصدر العناوين الرئيسية لكونها في قلب القضية بين برين وماسك، اشتهرت شاناهان بتأسيس شركة ClearAccessIP ، وهي شركة تقنية تستخدم الذكاء الاصطناعي لإدارة براءات الاختراع. باعت الشركة في عام 2020.

وهي أيضًا مؤسسة ورئيسة مؤسسة Bia-Echo ، وهي مؤسسة خيرية تروج لإصلاح العدالة الجنائية ، وتكافح من أجل مستقبل مستدام وتدعم الأبحاث حول الخصوبة وطول العمر الإنجابي لدى النساء في منتصف الثلاثينيات من العمر.

والمسألة الأخيرة هي قضية شخصية لشاناهان ، التي كانت صريحة بشأن صعوبة الحمل عند إطلاق مركز طول العمر الإنجابي الأنثوي والمساواة في معهد باك لأبحاث الشيخوخة.

لقد أنجبت في النهاية طفلة ، أنجبها برين ، في أواخر عام 2018 – وهو نفس العام الذي تزوج فيه الزوجان في حفل بسيط بعد حوالي عامين من المواعدة. التقيا في منتجع لليوغا في عام 2015.

كان شاناهان متزوجًا سابقًا من مدير مالي قبل مواعدة برين.