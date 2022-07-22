شاب سعودي يتعرض لحادثة مؤلمة خلال رحلة في الخارج.. ومناشدات لعلاجه

تعرض شاب سعودي يدعى عبدالعزيز الحازمي لحادثة سقوط مؤلمة، خلال رحلة سياحية كان يقوم بها في تايلند، حيث أصيب بسببها بكسور في جسده، وأُدخل جراءها إلى المستشفى للعلاج.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا قالوا إنه للشاب عبدالعزيز الحازمي، وقد رقد على سرير العلاج بأحد المستشفيات، وكان يبدو عليه الإعياء الشديد، كما تفاعل طيف واسع من المعلقين حول الواقعة عبر وسم #حادث_مواطن_بتايلند.

ونشر حساب عبر ”تويتر“ رسالة منسوبة لوالدة الشاب الحازمي موجهة إلى حسابي وزارة الخارجية ووزيرها فيصل بن فرحان، تروي فيها تفاصيل ما جرى لابنها في تايلند خلال تلك الرحلة.

وجاء في التغريدة: ”ياصاحب السمو، أنا أم عبدالعزيز الحازمي، السلام عليك ورحمة الله، ولدي في جزيرة فوكيت في تايلند، صار حادث سقوط له في فتحة تهوية المواقف في مول تجاري بسبب إهمال من المول أثناء إجراء الصيانة، وحالته حرجة منذ أسبوع، ودخل غيبوبة، وفيه عدة كسور متفرقة، نرجو من سموكم عمل إخلاء طبي له إلى المملكة“.

وخاطب حساب آخر باسم ”أم مريض“ وزارة الصحة السعودية، قائلًا: ”عبدالعزيز الحازمي مواطن تعرض لحادثة سقوط في جزيرة فوكيت في تايلند منذ أسبوعين، ومازال ينتظر الإخلاء الطبي لتتم رعايته في أرض الوطن..“.

وعلقت وزارة الصحة على تغريدة أحد الناشطين بهذا الخصوص، قائلة: ”لا بأس عليه إن شاء الله، شافاه الله وعافاه، تم التواصل معكم عبر الرسائل الخاصة لتزويدنا بكافة المعلومات المطلوبة عن المريض، متمنين للجميع دوام الصحة والعافية“.

وتفاعل عدد كبير من المغردين مع حالة ”الحازمي“، مناشدين كافة الجهات الرسمية بالتدخل من أجل مساعدته والتخفيف من مصابه وإعادته للمملكة، داعين له بالشفاء العاجل.

وقال الإعلامي السعودي ”نايف العريشي“ معلقًا: ”المواطن عبدالعزيز الحازمي يتعرض لحادثة سقوط في جزيرة فوكيت في تايلند، و ينتظر إخلاء طبيًا ليتم نقله إلى أرض الوطن، وأملنا كبير في سفارة المملكة في تايلند“.

وقال المغرد ”إبراهيم جبران“: ”أسأل الله أن يأجر المواطن عبدالعزيز الحازمي على ما قدّره عليه، وأن يُعجل بنقله من تايلند إلى أرض الوطن لاستكمال علاجه بين أهله وذويه، والأمل كبير في الله أولًا، ثم في المسؤولين هنا، ومن بيده، بعد الله، التوجيه بسرعة نقله، لن يخذله وطنه بإذن الله تعالى“.

بدوره، علّق المغرد ”خالد سحاري الحازمي“ قائلًا: ”نسأل الله تعالى باسمه الأعظم الذي إذا دعي به استجاب أن يهيئ أسباب الشفاء العاجل للشاب عبدالعزيز الحازمي الذي أصيب في #حادث_مواطن_بتايلند“.