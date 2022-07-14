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أحمد يحيى حارس الاتحاد يغادر الملعب باكيا بعدما سبته جماهير ناديه لاستقباله خمسة أهداف أمام سيراميكا
تاريخ النشر: 14 يوليو 2022 21:35 GMT
تاريخ التحديث: 14 يوليو 2022 22:20 GMT

أحمد يحيى حارس الاتحاد يغادر الملعب باكيا بعدما سبته جماهير ناديه لاستقباله خمسة أهداف أمام سيراميكا

غادر حارس الاتحاد السكندري أحمد يحيى أرض الملعب باكيا بسبب هتافات الجماهير ضده عقب استقبال خمسة أهداف خلال الهزيمة المذلة 0/5 من سيراميكا كليوباترا بالدوري

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المصدر: رويترز

غادر حارس الاتحاد السكندري أحمد يحيى أرض الملعب باكيا بسبب هتافات الجماهير ضده عقب استقبال خمسة أهداف خلال الهزيمة المذلة 0/5 من سيراميكا كليوباترا بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس.

وقبل انطلاق المباراة وقف الجميع دقيقة صمت حدادا على شقيق يحيى.

ودفع الحارس ثمن انهيار فريقه في الشوط الثاني حين اهتزت شباكه بأربعة أهداف متتالية بعد انتهاء الشوط الأول 0/1.

وقبل عشر دقائق من نهاية اللقاء قرر يحيى ترك الملعب بسبب الإساءات ضده بالمدرجات، وسُمع صوته عبر التلفزيون وهو يقول إنه لن يلعب كرة القدم مجددا وسط انخراطه في البكاء.

وحاول أعضاء الجهاز الفني والبدلاء من الفريقين تهدئة يحيى عند خروجه من الملعب بينما اضطر المدرب عماد النحاس لاستبداله.

افتتح سيراميكا التسجيل مبكرا في الدقيقة السادسة عبر محمود نبيل بعد تبادل للكرة مع شريف دابو.

ورغم الهيمنة انتظر سيراميكا حتى الدقيقة 63 ليضاعف النتيجة بتسديدة مذهلة لمصطفى سعد (ميسي) من مسافة بعيدة.

وترك الاتحاد السكندري مساحات شاسعة في دفاعه واستغل المهاجم شادي حسين الفرصة ليضيف الهدف الثالث سريعا في غياب الرقابة.

وأحرز دابو الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 74، ثم أكمل حمزة مجدي الخماسية بعد انفراد تام بالحارس يحيى، وهو أكبر انتصار لسيراميكا في المسابقة.

وصعد سيراميكا للمركز التاسع ولديه 29 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الاتحاد الذي تراجع للمركز العاشر.

وفي وقت سابق حقق الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) فوزه الرابع في 24 مباراة هذا الموسم بتغلبه 2-1 على مصر للمقاصة متذيل الترتيب ليحيي فرصه في البقاء بالدوري الممتاز.

ويبقى الشرقية للدخان في المركز قبل الأخير برصيد 19 نقطة، لكن بفارق أربع نقاط عن منطقة الأمان.

وتعرض مصر للمقاصة للهزيمة 14 هذا الموسم ليبقى في المركز الأخير ولديه 14 نقطة.

منح محمد رمضان التقدم للشرقية للدخان من ركلة جزاء في الدقيقة 16 وتعادل أحمد عبدالمنعم من ضربة رأس في الدقيقة 36.

لكن فرحة التعادل لم تدم أكثر من دقيقتين، ليعيد عماد ميهوب التقدم لفريق المدرب علاء عبد العال بتسديدة جانبية رائعة.

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 54 نقطة بفارق أربع نقاط عن بيراميدز وست نقاط عن غريمه الأهلي الذي تتبقى له مباراتان.

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