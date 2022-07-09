ناظم الزهاوي وساجد جاويد وجيريمي هانت يخوضون سباق خلافة جونسون

أعلن ثلاثة من كبار المشرعين في حزب المحافظين السبت أنهم سيترشحون لخلافة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ليصل بذلك إلى ثمانية عدد المتنافسين المعلنين في السباق حتى الآن.

وهؤلاء الثلاثة هم وزير الصحة والمال السابق ساجد جاويد ووزير المال الحالي ناظم الزهاوي ووزير الصحة السابق جيريمي هانت الذي تنافس مع جونسون عام 2019 على رئاسة حزب المحافظين.

وقال عضو في لجنة حزب المحافظين البريطاني المشرفة على سباق خلافة رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون إن الحزب سيتخذ إجراء تخفيض عدد المتنافسين على المنصب إلى اثنين بحلول يوم 20 يوليو/ تموز.

وستحدد لجنة الحزب المسماة لجنة 1922 في الأسبوع المقبل قواعد وجدول المنافسة الزمني بعد اضطرار جونسون، تحت ضغط الحزب، إلى التنحي. ويضغط عدد كبير من أعضاء البرلمان من أجل خلافة سريعة لجونسون.

وأعلن وزير النقل جرانت شابس اليوم السبت رسميا ترشحه للمنصب ليصبح خامس مشرع طامح لزعامة حزب المحافظين ورئاسة الوزراء خلفا لجونسون، لكن من المتوقع أن يتقدم لشغل المنصب 12 آخرون.

وسيعقد أعضاء البرلمان من حزب المحافظين سلسلة اقتراعات لخفض عدد المرشحين إلى اثنين يقترع عليهم أعضاء الحزب في نهاية المطاف لاختيار خليفة جونسون.