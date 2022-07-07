الدوري السعودي.. بريميرليغ العرب يطبخ على نار هادئة (فيديو)

لا يبدو أن لهيب المفاجآت التي انتهى عليها سيتوقف عند حد هبوط الأهلي وتتويج الهلال وعناد قطبي الاتحاد والنصر..

فما حاجة بصوت الشوالي، فصفقات الصيف الحالي تنذر بشتاء لن يعترف إلا بحرارة المنافسة.

رسميا، أهلا بكم في بريميرليغ عربي بنكهة سعودية.

الدوري السعودي.. بريميرليغ العرب يطبخ على نار هادئة pic.twitter.com/ptccI1zFdh — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 7, 2022

النصر، الشباب، الهلال، الاتحاد، رودي غارسيا، نونو سانتو، رامون دياز وكيكي سيتين، أسبوع واحد كان كافيا لأندية النخبة السعودية حتى تغلق ملف المدربين الذي سيقودون الدفة في حملة كتابات بدأ مشواره النصر مع رودي غارسيا، أفضل مدرب في الدوري الفرنسي لعام 2022، وخامس مدرب فرنسي يقود أصفر السعودية.

أما الهلال فاختار الاستقرار وجدد لمدربه رامون دياز عاما إضافيا بعدما نجح في حصد لقب الدوري للمرة الثانية تواليا.

بينما اختار الشباب مدرب برشلونة السابق كيكي سيتين، بعقد يمتد لموسمين، أما الاتحاد، والذي قد يراه كثر مغامرا بما فعل، فضحى بمدربه كوزمين كونترا، بعد أيام فقط من وعود الأخير لجماهير الاتحاد بحصد اللقب العام المقبل، واختار نونو سانتو بدلا منه.

فهل أخطأت إدارة الاتحاد بالإطاحة بمدرب عاد بالنادي إلى ساحات التنافس بعد سنتين من الضياع.