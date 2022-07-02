وزير خارجية إيران يزور سوريا للمرة الرابعة منذ توليه منصبه قبل أقل من عام

قالت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية ”إيرنا“ اليوم السبت، إن وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، غادر طهران متوجها إلى العاصمة السورية دمشق.

وأوضحت أن ”هذه الزيارة تأتي بهدف تبادل وجهات النظر مع كبار المسؤولين السوريين فيما يتعلق بمواصلة توسيع العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والقضايا الدولية“، فيما ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني، إن زيارة عبداللهيان إلى دمشق تأتي في إطار رحلته الإقليمية إلى تركيا.

وأشار كنعاني إلى أن الهدف من هذه الرحلة هو استعراض العلاقات الثنائية وتبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية.

وهذه هي الزيارة الرابعة يقوم بها وزير الخارجية الإيراني إلى دمشق منذ توليه منصبه في أواخر آب/أغسطس الماضي، وكانت ثالث زيارة في أبريل/نيسان الماضي.

وزار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الإثنين الماضي، تركيا والتقى نظيره جاويش أوغلو.

وقال عبداللهيان خلال مؤتمر صحفي في أنقره إن ”إيران تتفهم مخاوف تركيا الأمنية فيما يتعلق بعزمها القيام بعملية خاصة في أجزاء من سوريا“.

وكان نائب وزير الخارجية السوري، أيمن سوسان، حذر أنقرة من تنفيذ تهديداتها باجتياح شمال سوريا، مضيفاً أن ”سوريا ستكون مقبرة للغزاة“، حسب تعبيره.