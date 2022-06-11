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وفاة المعلق العراقي مؤيد البدري
تاريخ النشر: 11 يونيو 2022 10:52 GMT
تاريخ التحديث: 11 يونيو 2022 11:20 GMT

وفاة المعلق العراقي مؤيد البدري

توفي اليوم السبت المعلق العراقي مؤيد البدري بحسب قنوات "الكاس" القطرية، عن عمر 87 عاما. وولد مؤيد البدري في نوفمبر 1934، وهو رمز من رموز الكرة العراقية، وعمل

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

توفي اليوم السبت المعلق العراقي مؤيد البدري بحسب قنوات ”الكاس“ القطرية، عن عمر 87 عاما.

وولد مؤيد البدري في نوفمبر 1934، وهو رمز من رموز الكرة العراقية، وعمل مقدم برامج ومعلقًا رياضيًا.

والتحق البدري بالمعهد العالي للتربية الرياضية في جامعة بغداد عام 1954، وتخرج عام 1957. وحصل على بعثة دراسية إلى الولايات المتحدة، وهناك نال درجة البكالوريوس ثم الماجستير في العلوم الرياضية.

ومؤيد البدري هو أول معلق رياضي عراقي، ولقب بشيخ المعلقين العراقيين وشغل منصب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم في: 1977، 1980 و1988.

وتقاعد البدري من العمل الوظيفي في 1993.

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