صالح وويليامز يبحثان النقاط الخلافية بمسودة الدستور قبيل مباحثات القاهرة

بحثت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني ويليامز، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، يوم الأربعاء، النقاط الخلافية بمسودة الدستور، وذلك قبل محادثات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة، في القاهرة الأسبوع المقبل.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن صالح ناقش مع ويليامز خلال استقباله لها يوم الأربعاء في مدينة القبة، ”مباحثات المسار الدستوري التي تعقد بالعاصمة المصرية القاهرة، ومساعي الوصول إلى توافق حول تعديل النقاط الخلافية بمسودة الدستور“.

وبحسب بليحق، أكد صالح خلال اللقاء ”دعمه للمسار الدستوري والتوافق الحاصل بين مجلس النواب ومجلس الدولة للوصول إلى انتخابات وطنية في أقرب الآجال“.

أضاف أن ”عقيلة أطلع ويليامز على سلسلة الاجتماعات التي عقدت خلال الفترة القريبة الماضية في تونس بما في ذلك اجتماعات مجموعة العمل الأمنية الدولية بشأن ليبيا، والتي تضمنت مباحثات مع لجنة 5+5 العسكرية وممثلين عن المجتمع الدولي، الذين أعربوا عن دعمهم لاستكمال العمل بالمسار الدستور للوصول إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن“.

كما أكد صالح خلال لقائه ويليامز، أن الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، هي ”الحكومة الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب“، مشيرا إلى أنه دعا إلى ”جلسة رسمية لمجلس النواب الثلاثاء المقبل في مدينة سرت دعما لعمل الحكومة من سرت لتتمكن من أداء مهامها وعملها بحرية دون أي ضغوطات“.

وكانت ويليامز أكدت في وقت سباق من يوم الأربعاء، أنها ناقشت مع صالح تطورات العملية السياسية الليبية.

وقالت ستيفاني في تغريدة عبر حسابها في تويتر: ”التقيت برئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في مدينة القبة لمناقشة خطط الجولة الأخيرة من محادثات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة في القاهرة الأسبوع المقبل، والتي تهدف إلى وضع الإطار الدستوري اللازم لنقل البلاد إلى انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت ممكن“.

وكان مجلسا النواب والأعلى للدولة توافقا على 140 مادة في مشروع الدستور، وعدد من الملفات العالقة. وتجتمع اللجنة المشتركة بين المجلسين، يوم السبت في القاهرة.

يأتي ذلك مع اقتراب موعد 24 حزيران/ يونيو، الذي تنتهي فيه ولاية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وفقا لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انتخبها وحدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تنتهي بذلك اليوم.