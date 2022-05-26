مقاتلات أمريكية ويابانية تنفذ تدريبا مشتركا بعد إطلاق صواريخ كورية شمالية

أعلن الجيش الأمريكي وقوات الدفاع الذاتي اليابانية، يوم الخميس، أن ثماني طائرات مقاتلة للبلدين حلقت معا فوق بحر اليابان بعد أن أطلقت كوريا الشمالية في وقت سابق ثلاثة صواريخ سقطت في المياه التي تفصل بين اليابان وشبه الجزيرة الكورية.

وقال الجيش الأمريكي في بيان صحفي إن ذلك التدريب يهدف إلى ”استعراض القدرات المشتركة على ردع التهديدات الإقليمية والتصدي لها“.

وأعلن الجيش الكوري الجنوبي، أن كوريا الشمالية أطلقت باتجاه بحر الشرق ثلاثة صواريخ بالستية أحدها عابر للقارّات، في سلسلة تجارب أجرتها صباح الأربعاء غداة زيارة قام بها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة.

وقالت رئاسة أركان الجيش الكوري الجنوبي في بيان إن ”الصاروخ البالستي الأول (صاروخ بالستي عابر للقارات مفترض) بلغ مداه حوالي 360 كلم ووصل إلى ارتفاع حوالي 540 كلم“.

وأضافت أن الصاروخ البالستي الثاني ”وصل إلى ارتفاع 20 كلم واختفى أثره“، والثالث هو صاروخ بالستي قصير المدى اجتاز حوالي 760 كلم على ارتفاع حوالي 60 كلم.

وفي طوكيو أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أن أحد هذه الصواريخ البالستية سلك ”مساراً غير اعتيادي“؟.

وتعمل بيونغ يانغ على تطوير تكنولوجيات تسمح للصواريخ بالمناورة من خلال تغيير مسارها بعد إطلاقها، بما في ذلك خصوصا ”تكنولوجيا التحليق الانزلاقي الفرط صوتي“، مما يزيد من صعوبة اعتراض هذه الصواريخ من جانب منظومات الدفاع الجوي.

وإثر هذه التجارب الصاروخية الثلاثة عقد مجلس الأمن القومي الكوري الجنوبي اجتماعا أعلن في أعقابه أن ”إطلاق كوريا الشمالية بصورة متتالية صاروخاً بالستياً عابراً للقارات مفترضاً وصاروخين بالستيين قصيرى المدى اليوم، هو عمل غير قانوني يمثّل انتهاكاً مباشراً لقرارات مجلس الأمن الدولي“.

وجاء إطلاق الصواريخ بعد ساعات فقط من مغادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن اليابان بعد رحلته الأولى إلى آسيا كرئيس.

وشملت جولة بايدن كلا من كوريا الجنوبية واليابان، حيث اتفق زعماء كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على تكثيف التدريبات العسكرية المشتركة ونشر أسلحة أمريكية في المنطقة.

وأجرت بيونغ يانغ هذا العام سلسلة اختبارات صاروخية في تحد للعقوبات الدولية المفروضة عليها.

ووفق إدارة بايدن، رفضت بيونغ يانغ حتى الآن الاستجابة لنداءات الولايات المتحدة للحوار، بل وتجاهلت أيضا عروض المساعدة لمكافحة تفشي كوفيد السريع على أراضيها.

وفي أثناء وجوده في سيول، أكد الرئيس الأمريكي استعداده للقاء كيم جونغ أون إذا كان الأخير ”صادقا“، لكن مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك سوليفان، قال إن ذلك لا يزال بعيد المنال.

وأضاف سوليفان ”لم نصل إلى الخطوة الأولى بعد“.