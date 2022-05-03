خطف في سوريا عام 2012.. بايدن يتعهد بإعادة المصور الصحفي أوستن تايس

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

التقى رئيس الولايات المتّحدة الأمريكةي جو بايدن في وقت متأخر من يوم الإثنين في البيت الأبيض والدي المصوّر الصحفي الأمريكي أوستن تايس الذي خُطف في سوريا قبل نحو عشر سنوات.

وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان إنّ الرئيس جو بايدن ”جدّد التزامه مواصلة جهوده عبر كلّ القنوات المتاحة لضمان أن يعود أوستن أخيراً إلى عائلته“.

وأضافت جين ساكي أن ”إدارة بايدن على تواصل وثيق جدا وعلى أعلى مستوى مع والديْ أوستن، مارك وديبرا تايس.

وأردفت: ”نواصل بذل كل الجهود لإعادته إلى دياره وكذلك كلّ الأمريكيين“ الذين هم في وضع مماثل، من دون أن تدلي بأي تعليق حول وضع تايس.

وكانت قضية المصور الصحفي أوستن تايس قد طُرحت يوم السبت الماضي خلال عشاء للمراسلين الصحفيين في البيت الأبيض، حضره الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتايس مصور صحفي مستقل تعاون مع كل من وكالة ”فرانس برس“ و“ماكلاتشي نيوز“، و“واشنطن بوست“، و“سي بي اس“ وغيرها من المؤسسات الإخبارية، عندما تم احتجازه عند حاجز قرب دمشق في 14 آب/أغسطس من العام 2012.

وبعد شهر ظهر تايس الذي كان يبلغ عمره 31 عاما عند احتجازه وكان عضوا في قوات المارينز الاميركية سابقا، في تسجيل فيديو وهو معصوب العينين محتجزا لدى جماعة مسلّحة غير معروفة.

ومنذ ذلك الحين لم ترد أي معلومات رسمية عمّا إذا كان حياً أو ميتاً.

وفي آذار/مارس 2020 قال الرئيس الأميركي حينها دونالد ترامب إنه لا يعلم ما إذا لا يزال أوستن تايس حيّاً، لكنّ الإدارة الأمريكية أعلنت العام الماضي أنه على قيد الحياة.