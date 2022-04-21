جرو يكتشف كنزًا في أولى جولاته الخارجية مع عائلته الجديدة

اشترت عائلة بريطانية مؤخرًا، جروًا من سلالة الكلاب الإيطالية“ لاغوتو روماجنولو“، وعندما اصطحبته في أولى جولاته الخارجية، عثر الجرو على عملات نقدية من الذهب.

وتعرف هذه السلالة باسم ”لاغوتو روماجنولو“ المائية، حيث تشتهر باسترداد الأدوات المفقودة في مياه البحر، كما تشتهر بالحفر للتنقيب خاصة عن فطر الكمأة، بحسب صحيفة ”مترو“ البريطانية.

وبيّن آدم كلارك البالغ من العمر 51 عامًا أنه اشترى جروه، الشهر الماضي، من مربي حيوانات أليفة في مدينة مانشستر البريطانية.

وأوضح كلارك الذي ينحدر من مدينة بلاكبول في مقاطعة لانكشاير البريطانية، أنه يعاني من حساسية الحيوانات الأليفة.

وتابع: ”بعدما بحثت ابنتي أليسيا، (9 أعوام)، على شبكة الإنترنت، اكتشفت أن سلالة الجرو ”أولي“، من السلالات التي لا تسبب التحسس بدرجة كبيرة، وتواصلت على الفور مع المربي“.

وقال الأب: ”عندما رأيناه لأول مرة بدا ودودًا ومميزًا، لذلك قررت شراءه هدية لابنتي أليسيا، وسرعان ما أصبح أفضل صديق لها“.

وأخذ أفراد العائلة الجرو ”أولي“ في أول نزهة خارجية له بصحبتهم، يوم 30 مارس الماضي، إلى الحقول في المدينة.

وقالت العائلة: ”كنا نسير لمدة 10 دقائق حول حقول المدينة، عندما توقف ”أولي“ فجأة وبدأ في الحفر في التربة، وكشف عن 15 قطعة نقدية ذهبية يعود تاريخها إلى القرن التاسع عشر، ولم نصدق ما رأيناه“.

وأخذ الأب آدم، والذي يعمل في مجال العقارات، العملات الذهبية، إلى متجر“تشاردز“ لتجارة الذهب في بلاكبول، لفحصها.

وثمّن المتجر قيمتها بمبلغ مذهل قدره حوالي 6000 جنيه إسترليني، قرابة (7840 دولارًا أمريكيًا).

وعلى الرغم من أن العائلة سعيدة بهذا الاكتشاف، إلا أنها تعتقد أن المكسب الحقيقي لها هو ”أولي“.

وقال كلارك: ”لقد كلفني شراء أولي 2000 جنيه إسترليني، (2600 دولار أمريكي)، وباكتشافه العملات الذهبية، ربحت 3 أضعاف ثمن شرائه، والحقيقة هي أنني اشتريت صائد ذهب خاصًا بي“.

وتابع: ”سعيد بما يقدمه أولي، ولا أستطيع الانتظار وقتًا طويلًا لاصطحابه في جولة مرة أخرى“.

يذكر أن ”لاغوتو روماجنولو“ هو إحدى سلالات الكلاب التي تعيش في إيطاليا، وتنحدر تلك الكلاب من ”دلتا دل بو“ في الجزء الشرقي من منطقة روماجنا الفرعية في إيطاليا.