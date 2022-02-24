الناتو يندد بالهجوم الروسي "الطائش".. وغوتيريش يناشد بوتين

ندد ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بالهجوم الروسي ”الطائش وغير المبرر“ على أوكرانيا، فيما ناشد الأمين العام للأمم المتحدة، الرئيس فلاديمير بوتين، وقف الحرب.

وقال في بيان في ساعة مبكرة صباح اليوم الخميس: ”مرة أخرى، وبالرغم من تحذيراتنا المتكررة وجهودنا التي تبذل بلا كلل للانخراط في الدبلوماسية، اختارت روسيا طريق العدوان على دولة ذات سيادة ومستقلة“.

ودعا روسيا إلى وقف عملها العسكري فورا واحترام سيادة أوكرانيا وسلامتها أراضيها.

وأضاف ستولتنبرغ: ”سيجتمع أعضاء حلف الأطلسي للتصدي لأعمال روسيا العدوانية. نقف مع شعب أوكرانيا في هذا الوقت العصيب والحلف سيفعل كل ما في وسعه لحماية جميع الحلفاء والدفاع عنهم“.

من جانبه وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، نداء إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف الحرب ”باسم الإنسانية“، بعد أن أعلن بوتين عن عملية عسكرية في شرق أوكرانيا.

وقال غوتيريس بعد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا: ”الرئيس بوتين، باسم الإنسانية، أعد قواتك إلى روسيا“.

وأضاف أن عواقب الحرب ستكون مدمرة لأوكرانيا وبعيدة المدى بالنسبة للاقتصاد العالمي.