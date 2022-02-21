سارة الودعاني تحتفل بعيد ميلاد ابنها عبر تحقيق أمنيته كـ"شرطي"

احتفلت خبيرة التجميل والمشهورة السعودية سارة الودعاني، بعيد ميلاد ابنها ”سعد“، وذلك بتحقيق أمنيته في أن يصبح شرطيا.

ووثقت سارة الودعاني في مقاطع فيديو وصور عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، حفل عيد ميلاد سعد الثالث، إذ أكدت أن ابنها اختار أن يكون شرطيا في يوم ميلاده، لتقوم بتحقيق هذه الأمنية له.

وأظهرت الودعاني مكتبا كمكتب الشرطة ويحمل شارة الشرطة، كما قامت بإلباس ابنها زي ضباط الشرطة، لتحاكي الدور بشكل أقرب للواقع.

وقامت خبيرة التجميل بتوثيق تصميم ملفات قضايا، وتفاصيل عمل الشرطة بمشاركة زوجها وأفراد من أسرتها، كما نشرت فيديو لابنها وهو يقوم بقيادة سيارة أطفال كهربائية حملت شعار الشرطة.

وكانت الودعاني أقامت حفلا باذخا لابنتها ”سكرة“، شهد محاكاة لحفل زفاف، حيث تم تقديم ابنتها على أنها ”عروس“.

وعلى خلاف الانتقادات التي طالتها في حفل عيد ميلاد ابنتها ”سكرة“ واتهامها بالمبالغة فيه، أشاد متابعون بطريقة احتفالها بعيد ميلاد ابنها ”سعد“، معتبرين أن فكرة عيد الميلاد مبتكرة وتحض على الإيجابية لدى الأطفال.

وعلقت مغردة تحمل اسم ”لولو“ في موقع ”تويتر“: ”فعلا التربية فن، بغض النظر عن اختلاف وجهات نظر الناس عن سارة الودعاني. لكن هذه البرمجات الي تزرعها براس عيالها لها تأثير إيجابي، من حيث حض أدمغتهم على التفكير و الحلم والطموح ويكون التأسيس صح. ربنا يبارك لها فيهم وتفتخر فيها وتشوفهم بأعلى المراكز. ما شاء الله“.

وعلقت مغردة أخرى ”سنابات ساره الودعاني اليوم تجنن سوت لولدها أجمل حفل ولبسته ملابس الشرطه طالع يهبل اسم الله عليه“.

وأشادت مغردة باسم ”غفوري“ بفكرة عيد الميلاد ”يجنننننن، الصراحه سارة الودعاني تفوز بالأفكار“.

فيما علقت ”رزان“: ”ساره الودعاني تبهرني بأفكارها بذكرى ميلاد عيالها دائمًا خارجه عن المألوف“.

بينما رأت مغردة أخرى أن ”المال“ قد يدفع بالإبداع إلى آفاق جديدة ”الإبداع مايجي مع الفلوس بس يجيب مبدعين المهم سارة الودعاني هي مبدعه أساساً والفلوس هي الي طبقت إبداعها“.

وشاركت سارة الودعاني، اليوم الاثنين، احتفاءها بـ“يوم التأسيس“، الذي يصادف يوم غد الثلاثاء، بارتداء زي من الأزياء التقليدية للسعوديات، وذلك على غرار مشاركة مشهورات بالفكرة ذاتها.