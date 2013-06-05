عريقات يتهم نتنياهو بإفشال مهمة كيري

رام الله – من محمود الفروخ

اكد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ان الحكومة الاسرائيلية اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو تحاول افشال الجهود المضنية التي يقوم بها وزير الخارجية الامريكي جون كيري من اجل استئناف المفاوضات.

وقال في تصريحات خاصة لمراسل "إرم" في رام الله ان اسرائيل ومن خلال ممارساتها العدوانية على الارض تعمد الى افشال جولات كيري المكوكية في المنطقة والتي هدفها في المقام الاول اطلاق المفاوضات التي تقود الى حل الدولتين.

واكد عريقات ان السلام مصلحة للجميع و"ان السلام بالنسبة لنا كفلسطينيين انهاء الاحتلال ووقف الاستيطان واحقاق الحق الفلسطيني من خلال الزام الجانب الاسرائيلي بالالتزام بما عليه من واجبات واستحقاقات تجاه عملية السلام".

وطالب عريقات الادارة الامريكية وخاصة كيري الذي سيزور المنطقة قريبا بضرورة الضغط على حكومة نتنياهو من اجل لجمها عن القيام بالاعمال والاعتداءات والانتهاكات الاستفزازية والتي كان اخرها بناء الف وحدة استيطانية خلال اسبوع واحد في الضفة الغربية وشرق مدينة القدس المحتلة .

من جهة اخرى قال عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح انه لايتوقع من اللقاءات الماراثونية التي يجريها كيري في المنطقة الكثير وانه لايتوقع ان تتكلل هذه الجهود بالنجاح "طالما بقيت الادارة الامريكية تتعامل مع اسرائيل كربيبة وحبيبة وحليفة".

واكد زكي لـ"إرم " ان الادارة الامريكية لاتجرؤ على لجم حكومة بنامين نتنياهو الاستيطانية عن مواصلة اعتداءاتها بحق الشعب والارض والقضية الفلسطينية , وبين ان طلب كيري تمديد مهماته لاسبوعين اضافيين ما هو الا مناورة وخدمة لاسرائيل وامنها وخططها الاستراتيجية وكذلك ماهي الا حقن من الاوهام للفلسطينيين والعرب من اجل تبيان ان الادارة الامريكية ماضية في العمل على حل القضية الفلسطينية.

وطالب زكي بعدم التعويل على جهود كيري والادارة الامريكية في حصول الفلسطينيين على حقوقهم التاريخية الثابتة لاسيما في ظل التغييرات التي تشهدها الساحة العربية والدولية وطالب بالتعويل على وحدة الصف الوطني الفلسطيني الداخلي والتوحد في مواجهة المخططات الاسرائيلية بحق الشقضية والشعب الفلسطيني .