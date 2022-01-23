وفاة اللاعب العماني منذر بن علي الحراصي بعد سقوطه في أرضية الملعب
تاريخ النشر: 23 يناير 2022 17:21 GMT
تاريخ التحديث: 23 يناير 2022 17:30 GMT

وفاة اللاعب العماني منذر بن علي الحراصي بعد سقوطه في أرضية الملعب

أعلن نادي الرستاق الرياضي بسلطنة عُمان، اليوم الأحد، وفاة اللاعب منذر بن علي الحراصي، أحد لاعبي فريق “جما” الأهلي بولاية الرستاق، إثر سقوطه في أرضية الملعب.

+A -A
المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أعلن نادي الرستاق الرياضي بسلطنة عُمان، اليوم الأحد، وفاة اللاعب منذر بن علي الحراصي، أحد لاعبي فريق “جما” الأهلي بولاية الرستاق، إثر سقوطه في أرضية الملعب.

ويلعب منذر بن علي الحراصي بأحد الفرق الأهلية في ولاية الرستاق، وتوفي اليوم الثلاثاء أثر سقوطه في أرضية الملعب.

وأصدر نادي الرستاق بيانا نعى فيه اللاعب وقال فيه: “ يتقدم مجلس الإدارة بخالص العزاء والمواساة للاعب النادي السابق/ علي بن سعيد بن مسعود الحراصي، وذلك في وفاة ابنه منذر.. والتعزية موصولة لفريق جما إدارةً وأعضاء.. تقبل الله الفقيد بفيض رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون“.

يذكر أن الدوري العماني شهد في 25 ديسمبر 2021 وفاة لاعب نادي مسقط مخلد الرقادي، أثناء عملية الإحماء قبيل بدء مباراته أمام نادي السويق، بعد أن تعرض لنوبة قلبية حادة أيضا.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play