فنلندي يقترب من أحد القاب شوماخر

إرم – إذا نجح رايكونن الفنلندي في الحصول على موقع بين العشرة الأوائل في سباق جائزة كندا الكبرى في حلبة مونتريال الأحد القادم فانه سيعادل الرقم القياسي لشوماخر بالحصول على نقاط في 24 سباقا متتاليا في البطولة رغم تغيير نظام النقاط في البطولة.

وبدأ شوماخر هذه المسيرة بالفوز بسباق جائزة المجر الكبرى في 2001 مع فيراري وأنهى المسيرة بالحصول على المركز السادس في ماليزيا في 2003 حيث حقق رايكونن فوزه الأول في البطولة أيضا.

اما رايكونن بطل 2007 وصاحب المركز الثاني في الترتيب العام هذا العام فبدأ مسيرة حصد النقاط في سباق جائزة البحرين الكبرى في أبريل /نيسان من العام الماضي.