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مقتل شخص وإصابة 14 إثر إطلاق نار في تكساس الأمريكية
تاريخ النشر: 13 ديسمبر 2021 6:09 GMT
تاريخ التحديث: 13 ديسمبر 2021 6:35 GMT

مقتل شخص وإصابة 14 إثر إطلاق نار في تكساس الأمريكية

قتل شخص وأصيب 14 آخرون، إثر إطلاق نار في ولاية تكساس الأمريكية. وقال قائد شرطة مقاطعة هاريس بولاية تكساس، إن إطلاق النار وقع أثناء تجمع بالقرب من هيوستن

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المصدر: رويترز

قتل شخص وأصيب 14 آخرون، إثر إطلاق نار في ولاية تكساس الأمريكية.

وقال قائد شرطة مقاطعة هاريس بولاية تكساس، إن إطلاق النار وقع أثناء تجمع بالقرب من هيوستن بالولاية يوم الأحد.

وأوضح قائد الشرطة إد جونزاليس على تويتر، أن حشدا كبيرا تجمع لتأبين ضحية إطلاق نار أخرى عندما اقتربت سيارة وفتح شخص بداخلها النار، حسبما ذكرت صحيفة ”هيوستن كرونيكل“.

وأضاف أن ثلاثة من بين المصابين في حالة حرجة.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية، عن شاهد عيان إنه سمع حوالي 20 إلى 30 طلقة نارية.

وأضاف الشاهد: ”كان الناس يصرخون ويركضون نحو سياراتهم“.

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