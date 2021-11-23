تعرف على أبرز الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي

منحت جائزة الشخصية الرياضية العربية، إلى جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، في الدورة الحادية عشرة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي.

وضمت قائمة المكرمين في الحفل السنوي 28 من المبدعين في جميع مجالات العمل الرياضي ليكون العدد منسجما مع حجم الإنجازات التي تحققت، والتأثير الكبير للجائزة على مستويات الأداء للرياضيين الأفراد والفرق والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي والعالم، مما أسهم في تحقيق إنجازات أكبر وأكثر.

وتصدر قائمة الفائزين في فئات الدورة الحادية عشرة شخصيات قيادية وصنّاع قرار إلى جانب الأبطال العرب في الدورتين الأولمبية والبارالمبية في طوكيو و عدد من أصحاب الإنجازات الوطنية والعربية، حيث نال عمران خان، رئيس الوزراء في جمهورية باكستان جائزة الشخصية الرياضية العالمية وذلك تقديرا لجهوده في وضع الباكستان بين أقوى منتخبات العالم في رياضة الكريكت.

ومنحت جائزة الشخصية الرياضية العربية إلى الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، كونه نجح منذ رئاسته اللجنة الأولمبية القطرية في العام 2015 في تحقيق العديد من الإنجازات الرياضية العالمية.

بينما منحت جائزة الرياضي المحلي لعلي مبخوت مهاجم الجزيرة ومنتخب الإمارات، وذلك لتحقيقه إنجازات وأرقاما تاريخية على المستوى المحلي والعالمي حيث أصبح الهداف التاريخي لمنتخب الإمارات برصيد 78 هدفا، وكذلك الهداف التاريخي للدوري الإماراتي برصيد 175 هدفا، وأن يصبح كذلك ثالث هداف دولي على مستوى العالم حاليا ويدخل ضمن القائمة الذهبية لهدافي العالم التاريخيين.

وفاز أنس ناصر العتيبة بجائزة الإداري المحلي وذلك لفوزه برئاسة الاتحاد الآسيوي ومنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة.

كما فاز أحمد محمد الحمادي بجائزة الحكم المحلي، وذلك لكونه أول عربي يتم اختياره رئيسا للحكام في الاتحاد الدولي لرفع الاثقال لأصحاب الهمم ومشاركته للمرة السابعة على التوالي في التحكيم بدورات الألعاب البارالمبية.

وتوج عبدالعزيز العنبري، بجائزة أفضل مدرب محلي، وذلك لفوزه كمدرب بلقب دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم في موسم 2018 / 2019 لأول مرة في تاريخ نادي الشارقة منذ انطلاق دوري المحترفين، وكذلك فوزه بكأس سوبر الخليج العربي العام 2019، ونجاح نادي الشارقة تحت قيادته ولأول مرة في تاريخه في التأهل مرتين على التوالي إلى دوري أبطال آسيا للمجموعات، وحصوله على لقب أفضل مدرب في الدوري الإماراتي لموسم 2018-2019 .

كما فاز عبد الحميد إبراهيم الحوسني بالجائزة نفسها، كونه عميد المدربين في كرة السلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد حقق 58 لقبا حتى الآن في مسيرته، ما بين محلية وخليجية وعربية وقارية، كما أنه توج العام 2001 بلقب أفضل مدرب في آسيا، وهو أول مدرب إماراتي ينجح في قيادة أحد فرق الدولة إلى بلوغ منصات التتويج بالقارة، كما تولى القيادة الفنية للمنتخبات الوطنية في دولة الإمارات ومملكة البحرين.

وفاز منتخب الإمارات للقدرة والتحمل بجائزة المنتخب المحلي، وذلك لفوزه بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للشباب والناشئين لسباقات القدرة والتحمل لمسافة 120 كم في إيطاليا.

بينما فازت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بجائزة المؤسسة المحلية وذلك للنجاح والتميز في تنظيم بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية 2021 للمرة الخامسة على التوالي.

وفازت المصرية فريال أشرف عبد العزيز والتونسي أحمد أيوب حفناوي والمغربي سفيان البقالي والسعودي طارق علي حامدي بجائزة الرياضي العربي بسبب إنجازاتهم في أولمبياد طوكيو.

وفاز المنتخب الجزائري لكرة القدم بجائزة الفريق العربي لفوزه بكأس الأمم الأفريقية سنة 2019 بمصر ومواصلة التألق من خلال تحطيم الرقم الأفريقي للمباريات بدون هزيمة وحصوله على جائزة أفضل منتخب أفريقي، وكذلك لعدم خسارته في 33 مباراة على التوالي.

بينما فاز النادي الأهلي المصري بجائزة المؤسسة العربية.

وأكد الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي أن دولة الإمارات ستبقى دائما وطن الإبداع في جميع مجالات الحياة، وأنها ستواصل دورها الرائد في رعاية المبدعين وتكريمهم ونشر وتعزيز ثقافة الإبداع في مختلف القطاعات ومن بينها القطاع الرياضي.

وقال رئيس مجلس دبي الرياضي خلال حفل الإعلان عن الفائزين بالدورة الحادية عشرة لـجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية: ”تدعم قيادتنا التميز والإبداع في جميع المجالات، وتؤكد أن رعاية ودعم وتكريم المبدعين ونشر ثقافة الإبداع والتميز والجودة هو نهج أساس لبناء المستقبل الذي يستحقه أبناء الإمارات وكذلك الأشقاء العرب والعالم أجمع، وتطلق القيادة في كل عام مبادرات لدعم التميز والإبداع ورعاية المتميزين والمبدعين في جميع المجالات جعلت دولة الإمارات تتولى زمام الريادة في هذا المجال“.