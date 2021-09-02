دبي.. محتالان يخدعان عربيا بـ"دولارات مزيفة"

وقع رجل من جنسية عربية في إمارة دبي ضحية طمعه؛ بعد أن حاول الالتفاف على الطرق القانونية في تحويل العملة المحلية إلى الدولار، من خلال استغلال السوق السوداء، حيث وقع ضحية محتالين أفريقيين؛ ما تسبب بخسارته المبلغ الراغب في تحويله والبالغ 75 ألف درهم (20,250 دولار).

وبحسب صحيفة ”الإمارات اليوم“، فإن أفريقيين يعملان حارسا أمن استدرجا شخصا عربيا بإعلان وضعه أحدهما على مواقع التواصل لتجارة العملة، وتم القبض على أحدهما وإحالته حضوريا والآخر غيابيا إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنايات التي قضت بحبسهما عاما وغرامة 200 ألف درهم (54 ألف دولار)، بالإضافة إلى المبلغ الذي استوليا عليه من المجني عليه.

وفي التفاصيل، قال المجني عليه إنه أثناء تصفحه تطبيق ”إنستغرام“، شاهد إعلانا عن بيع وشراء عملة الدولار، فتواصل مع المعلن وسأله ما إذا كان يتاجر في العملة بدولة الإمارات، فأخبره بأنه خارج الدولة، لكن لديه أصدقاء داخلها يمكنهم مساعدته وتوفير أي مبلغ يريده، وزوّده برقم شخص.

وأضاف أنه تواصل مع ذلك الشخص والتقاه بأحد المراكز التجارية في دبي، وكان برفقة المتهم شخص آخر، ومن ثم اتفق معهما على تبديل مبلغ 75 ألف درهم مقابل 30 ألف دولار، وهو سعر دولار أقل كثيرا من المتداول بطرق قانونية في الصرافة والبنوك، وحدّدا له موعدا لتنفيذ الصفقة.

وتابع المجني عليه أنه توجه في الموعد المتفق عليه والتقى بالمتهم الأول، خلف أحد الفنادق بإحدى المناطق، فصعد المتهم بسيارته، وسلمه المبلغ مغلفا بكيس بلاستيك باعتباره 30 ألف دولار، مبينا أنه ”قام آنذاك بتسليم المتهم في المقابل مبلغ 75 ألف درهم، وأثناء فحصه للدولارات، قام المتهم في تلك اللحظة بفتح باب السيارة ولاذ بالفرار، فيما لم يتمكن هو من اللحاق به“.

وأقر أحد المتهمين، الذي تم القبض عليه، في التحقيقات، بأنه اتفق مع زميله على الاحتيال وخداع الراغبين في استبدال العملة، ونشر زميله إعلانا عليه صورة دولارات وسعر تداول مغر، واستدرجا المجني عليه ثم التقياه واستوليا منه على المبلغ الذي كان بحوزته مقابل رزمة من الدولارات المزيفة.

وقضت المحكمة بسجن المتهم سنة، وبالعقوبة ذاتها غيابيا على زميله، بالإضافة إلى غرامة 200 ألف درهم، فضلا عن المبلغ الذي استوليا عليه من المجني عليه.