وسط مخاوف أمنية.. "تروكولر" تطلق تطبيقا يحدد مواقع مستخدميه

كشفت شركة ”تروكولر“ الشهيرة عن تطبيق جديد باسم Guardians بهدف إلى حماية مستخدميه عبر تتبع موقعهم وإرسالها إلى جهات الاتصال التي يختارونها بشكل مستمر.

ويسمح تطبيق Guardians بمتابعة أماكن الأهل والأًقارب والأصدقاء بشكل مستمر ومباشر، إضافة إلى استقبال اشارات الخطر منهم والتنبيهات بوجود مشاكل حولهم.

ويمكن تحميل التطبيق مجانًا عبر متجر ”غوغل بلاي“ أو متجر تطبيقات أبل ”أب ستوب“، حيث يأتي متاحًا لجميع الهواتف ويعمل معها بكفاءة.

بعد ذلك يحتاج المستخدم إلى عمل حساب في التطبيق حيث يحتاج إلى تسجيل رقم هاتفه وبعض البيانات الأساسية مثل النوع والسن وصورة شخصية، كما يطلب منه التطبيق مجموعة من الصلاحيات المختلفة التي يحتاجها، ليعطيها له المستخدم في بداية استخدامه للتطبيق.

ويحتاج التطبيق إلى هذه الصلاحيات حتى يتمكن من متابعة مكانك وحالة هاتفك بشكل مستمر وإرسال التنبيهات إلى جهات الاتصال التي تختارها، لذلك يطلب منه التطبيق السماح له بتتبع مكانك باستمرار عبر مستشعر GPS والوصول إلى جهات الاتصال المخزنة في هاتفك وحالة الهاتف.

وبعد ذلك تحتاج لاختيار جهة اتصال لتستقبل التنبيهات وتتمكن من متابعتك، وذلك عبر الضغط على إرسال الدعوة الموجودة في الشاشة الرئيسة.

وعندما تصل الدعوة إلى جهة الاتصال التي اخترتها، فإنه يمتلك الخيار للموافقة على هذه الدعوة أو رفضها، وإذا وافق عليها فإن جميع بياناتك تصبح متاحة أمامه.

وتستطيع إرسال تنبيهات المكان بشكل مستمر عبر الضغط على اختيار راقبني أو اختيار حالة الطوارئ التي ترسل تنبيهًا مباشرًا له.

ويمكن لمن يراقبك بأن يتابع آخر مكان ظهرت فيه وكذلك مكانك الحالي، إضافة إلى حالة شحن الهاتف واستقبال الشبكة.

مخاوف أمنية

وتحذر تقارير أمنية معلوماتية وخبراء تقنية من محاولات شركة ”تروكولر“ الحثيثة من أجل اختراق خصوصية مستخدميها وتتبعهم باستمرار.

وتسود مخاوف أمنية من جانب المستخدمين بشأن سرية وخصوصية معلوماتهم، حيث تجد دائمًا طرقًا مبتكرة للوصول إلى بيانات هواتفهم وأجهزتهم.

ولا يخفى على أحد المخاوف التي تبعثها الشركة لدى الكثير من المستخدمين بسبب تطبيق ”تروكولر“ في حد ذاته وقدرته على جمع بيانات وأرقام المستخدمين.

ويقوم تطبيق ”تروكولر“ بإرسال تنبيهات للمستخدمين قبل أن تصلهم المكالمة عبر الشبكة، كما أنه يأخذ نسخة من جهات الاتصال.

وعلى غرار ذلك، وقد يتسبب تطبيق Guardians في المزيد من المشاكل للشركة، بالرغم من ادعائها بأنها لا تشارك البيانات التي تستقبلها ولا تسجلها أيضًا.

ولكن يستطيع هذا التطبيق حماية المستخدمين وإنقاذهم في المواقف الصعبة، خاصة إن كان هؤلاء كبارا في سن أو أطفالا.