بعد 3 أحكام بالإعدام.. السجن المؤبد لـ"سفاح الجيزة" في مصر

قضت محكمة جنايات الإسكندرية المصرية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم قذافي فراج عبد العاطي، وهو محام، ويُعرف إعلاميًا بـ“سفاح الجيزة“، بالسجن المؤبد، بعد اتهامه بالتزوير في وثائق رسمية.

وترجع أحداث الواقعة في القضية رقم 3758 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة الأموال العامة يفيد بقيام المتهم بالتزوير في عدد من الوثائق الرسمية.

وكشفت تحريات ضباط الإدارة العامة للأموال العامة أن المتهم عبدالعاطي، البالغ من العمر 41 عامًا، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية، قام بالاشتراك مع شخص مجهول بتزوير بطاقات شخصية باسم كل من ”محمد.م.م“ و“محمد.ن.إ“ و“رضا.م.ع“، كما قام بتزوير بطاقات صادرة من نقابة المهندسين باسم ”رضا.م.ع“ و“كريم.ع.ع“، وتزوير رخصة قيادة.

وتوصلت التحقيقات إلى قيام المتهم بالتقدم إلى المجني عليها ”م.م.م“ 31 سنة، ربة منزل، مقيمة بمنطقة العجمي بطلب الزواج منها مقدمًا نفسه لها على أنه مهندس يعمل بشركة في المملكة العربية السعودية، وأن والدته متوفاة، وأشقاءه مقيمون خارج البلاد.

وبعد مرور 3 أشهر من الخطوبة تزوجها ببطاقة رقم قومي مزورة مستعينًا بمجهول انتحل صفة مأذون بمنطقة البيطاش، وقام بإيهامها بتوثيق عقد الزواج عن طريق التدليس عليها، وقام بمعاشرتها معاشرة الأزواج بالتزوير والتدليس، وبعرض الواقعة على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

وكانت محكمة الجنايات المصرية، قد أصدرت حكمها النهائي بالإعدام شنقًا على المتهم المعروف إعلاميًا بـ“سفاح الجيزة“ في واقعة قتله سيدة ودفنها أسفل عقار بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية.

ويعد هذا ثالث حكم بالإعدام للمتهم، إذ سبق وأصدرت المحكمة حكمها الأول بالإعدام، لقتله صديق له يُدعى رضا، ويبلغ من العمر 49 عامًا، ويعمل مهندسًا، بغرض سرقته، ثم انتحل صفة القتيل، وتزوج من 6 سيدات للنصب عليهن.

في حين كان الحكم الثاني بالإعدام، في 27 آذار/مارس الماضي، بتهمة قتل فتاة تُدعى نادين، وهي طالبة كلية الحقوق، وشقيقة زوجته فاطمة، ودفنها في شقة ببولاق.

وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة المتهم ”عبد العاطي“ إلى محكمة الجنايات في 4 قضايا بدوائر ”الهرم وبولاق الدكرور في القاهرة والمنتزه في الإسكندرية“؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا 4 أشخاص، وهم: زوجته، وسيدتان، ورجل، مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017، وإخفائه جثثهم ودفنها في مقابر أعدها لذلك.