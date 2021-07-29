شهد الشمري تقاضي سياسيًا عراقيًا بتهمة الطعن في عرضها

قررت الشاعرة والإعلامية العراقية، شهد الشمري، وزوجها المدون العراقي فهد زيد، رفع دعوى قضائية ضد النائب في البرلمان العراقي فائق الشيخ علي، وهو في الوقت ذاته، محامٍ وسياسي بارز ينتمي للتيار الليبرالي.

وأعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان، عن لجوء شهد الشمري للقضاء، بعد أن تعرض لها فائق الشيخ علي، باتهامات تتضمن طعنًا في عرضها، وذلك بعد وضعها مولودتها الأولى ”ناي“ من زوجها فهد زيد، قبل 3 أيام.

وأثيرت حالة من البلبلة والانتقادات حول شهد الشمري، حيث اتهمها البعض بالولادة خارج إطار الزواج، وذلك بعد مقارنة تاريخ وضعها مولودتها الأولى من زوجها، وتاريخ إعلان زواجها، وتبين بحسب المنتقدين أنهما توقيتان غير متناسبين.

وشاركت مي العيدان، صورة جمعت شهد الشمري، وزوجها، وأمامهم النائب العراقي، وذلك عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“ مدونًا عليها تعليق: ”شهد الشمري وزوجها يرفعان دعوى قضائية ضد النائب فائق الشيخ علي، بتهمة التشهير والطعن في العرض“.

وأضافت العيدان: ”كفو عشان أهو يتربى وغيره يتربى اللي يطعن بعرض أحد“.

وكان النائب والسياسي فائق الشيخ علي، قد هاجم الشاعرة شهد الشمري، لإنجابها مولودتها الأولى بعد مرور 5 أشهر فقط، على حفل زفافهما.

ونشر فائق الشيخ علي تغريدة عبر حسابه في موقع ”تويتر“ قبل يومين، مرفقة بصورة شهد الشمري وزوجها، وهو ما تسبب في جدل واسع، حيث قال‏: ”العراق بلد النَفُخ! كلشي بيه قابل للنفخ.. يعني مثلًا رئيس وزرائه يزور أميركا، الزيارة والتحليلات تگوم تنفخ بيه، وكأنه ستالين وروزفلت يحضران مؤتمر يالطا!“

وتابع النائب العراقي: ”عمامة تغرّد تشغل وسائل الإعلام أسبوع يسولف بالتغريدة.. كلش طبيعي تتزوج وحدة منفوخة قبل 5 شهور وتجيبلك بنية وره 4 شهور #شني_هاي“.

وكانت شهد الشمري، قد شاركت تلك التغريدة عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“ من خلال خاصية الاستوري، لترد قائلة: ”امرأة حملت قبل الزفاف من حقها طالما أنّها عقدت قرانها على سنة الله ورسوله، لا يوجد حرام، والزفاف مجرد مراسم وعادات“.

وتسببت تغريدة النائب، بجدل واسع في منصات التواصل الاجتماعي، وأعلن متابعون تضامنهم مع شهد الشمري، حتى إن البعض أكد أنها فعلت به ما لم يستطع أن يفعله خصومه على مدار سنوات، لاسيما وأنه يحظى بشعبية كبيرة في الشارع العراقي.

وكانت الفنانة العراقية آلاء حسين، قد انبرت قبل يومين لتوضيح المسألة، والرد على الجدل الدائر، بشأن مواطنتها شهد الشمري، نافية عنها تلك الاتهامات.

وقالت آلاء حسين: ”البنية تزوجت العام بكورونا، وحجر بكل الكوكب، وسوت الحفلة بعد فتح الحظر، كلكم تعرفون والكل شافت صدك، اكو فد ناس باطل وطعانة أعراض وبلا أي تفكير أو أخلاق أو ضمير ومن تفوت على بروفايل الطاعنين بالعرض الكبير عند الله تلكه الأدعية والآيات والحكم والمواعظ والمثاليات، وانتو ولا يم الله ولا رسوله ولا أهل بيته صدك جذب استغفروا الله“.

وكانت شهد الشمري قد استقبلت مولودتها الأولى، قبل يومين، وفق ما أعلن زوجها العراقي فهد زيد، عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“، معربا عن سعادته وشعوره بالفرح، حيث ظهر في صورة له، وهو يحمل طفلته في غرفة العمليات الجراحية.

واعتبر زوج فهد الشمري، ابنته التي أطلق عليها اسم ”ناي“، إضافة لعالمه الجديد، إذ كتب في تعليقه على الصورة: ”هذه أول مرة ألمس وأستشعر الفرح بين يدي، أنت أجمل إضافة لعالمي ابنتي (ناي)“.

وفاجأت شهد الشمري جمهورها في 23 يونيو/ حزيران من العام الماضي، بإعلان عقد قرانها على فهد زيد، بعد خطبتهما القصيرة، التي دامت مدة أسبوعين فقط.

وأعلنت كل من شهد الشمري وخطيبها، عقد القران، عبر حساباتهما في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أقيم عقد القران داخل محكمة الأعظمية، وسط التزام بإجراءات احترازية ووقائية، بحسب ما جاء في خاصية ”الاستوري“.