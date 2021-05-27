انطلاق فعالیات التدریب المشترك "حماة النیل" بين مصر والسودان (فيديو وصور)‎

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، العميد تامر الرفاعي، اليوم الخميس، انطلاق فعالیات التدریب المشترك المصري السوداني ”حماة النیل“، والذي يتم تنفيذه في دولة السودان، بمشاركة عناصر من القوات البرية، والبحرية، والجوية، لكلا الجانبين.

وتضمن التدريب، بحسب بيان للمتحدث العسكري المصري، عقد مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم القتالية، وتبادل الخبرات التدريبية، وتنفيذ طلعات مشتركة على الأهداف المختلفة.

وأفاد البيان أن عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات المشتركة في التدريب قامت بتنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية، والتي عكست مستوى التقارب في أساليب التدريب القتالي، والدقة في التعامل مع الأهداف من أوضاع الرمي المختلفة، وتنفيذ قوات المظلات لعدد من التدريبات الخاصة بالقفز الحر.



وأشار إلى أنه“ظهر خلال التدريب مدى ما تتمتع به العناصر المشاركة من قدرة واحترافية عالية في تنفيذ المهام، بما يعكس مدى ما تمتلكه القوات المسلحة لكلا الجانبين من استعداد قتالي، وقدرة على العمل المشترك لدعم جهود الأمن والاستقرار في المنطقة“.

ووفق البيان:“یھدف التدریب إلى تعزيز سبل التعاون العسكرى، وتبادل الخبرات، وتطویر العمل المشترك بین القوات المسلحة المصریة والقوات المسلحة السودانیة الشقیقة“.