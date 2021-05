هل تقدم الهلال بعرض لضم شاكيري لاعب ليفربول؟

نفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الهلال السعودي أن تكون الإدارة قد تقدمت بعرض حتى الآن لشراء اللاعب السويسري شيردان شاكيري، نجم ليفربول الحالي.

وقالت المصادر، التي تحدثت لـ“إرم نيوز“، إن ما حدث هو مجرد عرض من عدد من الوكلاء على إدارة الهلال لضم اللاعب بعد إعلان ليفربول نيته بيعه.

وكان الإعلامي بيدرو ألميدا قد ذكر في تغريدة له أن الهلال ينافس فنربخشة التركي على ضم اللاعب، بعد الإعلان عن نية النادي الإنجليزي بيعه نهائياً أو بنظام الإعارة.

Xherdan #Shaqiri will leave Liverpool at the end of the season, the objective of the English club is to sell the player permanently or a loan with a purchase option. AlHilal, Fenerbahçe and Italian teams are very interested in the Swiss player. 🇨🇭 #transfers #LFC

