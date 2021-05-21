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هل تقدم الهلال بعرض لضم شاكيري لاعب ليفربول؟
تاريخ النشر: 21 مايو 2021 17:34 GMT
تاريخ التحديث: 21 مايو 2021 18:15 GMT

هل تقدم الهلال بعرض لضم شاكيري لاعب ليفربول؟

اللاعب شيردان شاكيري سويسري الجنسية يبلغ من العمر 29 عاما سبق له اللعب في أندية بازل وبايرن ميونيخ وستوك سيتي وليفربول.

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المصدر: سلمان العنزي- إرم نيوز

نفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الهلال السعودي أن تكون الإدارة قد تقدمت بعرض حتى الآن لشراء اللاعب السويسري شيردان شاكيري، نجم ليفربول الحالي.

وقالت المصادر، التي تحدثت لـ“إرم نيوز“، إن ما حدث هو مجرد عرض من عدد من الوكلاء على إدارة الهلال لضم اللاعب بعد إعلان ليفربول نيته بيعه.

وكان الإعلامي بيدرو ألميدا قد ذكر في تغريدة له أن الهلال ينافس فنربخشة التركي على ضم اللاعب، بعد الإعلان عن نية النادي الإنجليزي بيعه نهائياً أو بنظام الإعارة.

اللاعب شيردان شاكيري سويسري الجنسية يبلغ من العمر 29 عاما، سبق له اللعب في أندية بازل وبايرن ميونيخ وستوك سيتي وليفربول.

الجدير بالذكر أن الهلال لم يبرم أي صفقة أجنبية باستثناء المهاجم المالي موسى ماريغا لاعب بورتو البرتغالي.

واقترب نادي الهلال من التتويج بلقب الدوري السعودي، بعد أن وصل رصيده إلى 55 نقطة في صدارة الترتيب، ويتبقى له الحصول على نقطتين من الجولتين المتبقيتين دون النظر لمراكز منافسيه.

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