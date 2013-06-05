البحرين تحصر مصالح حزب الله لديها

إرم ـ أصدر وزير الداخلية البحريني راشد بن عبدالله آل خليفة أوامره إلى الأجهزة الأمنية بإجراء التحريات وجمع المعلومات لحصر مصالح حزب الله في مملكة البحرين وذلك تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها بما في ذلك الاستثمارات والأعمال التجارية والاقتصادية والحسابات البنكية والتحويلات المالية والأشخاص الذين ينتمون إليه، وفقا لمعلومات أوردتها "العربية".

وتتواكب هذه الاجراءات مع ما أعلنته دول مجلس التعاون الخليجي من دراسة إمكانية اعتبار حزب الله منظمة إرهابية والنظر في اتخاذ إجراءات ضد مصالحه في أراضيها.

وكان وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة قد وصف الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، بأنه "إرهابي"، وذلك عبر تغريدة على تويتر.