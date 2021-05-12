بينها آلام البطن.. أعراض "كورونا" الأكثر شيوعا عند الأطفال في الموجة الثانية

مع انتشار حالات الإصابة بفيروس ”كورونا“ في الموجة الثانية، ازداد عدد الإصابات الخاصة بالأطفال الأصغر سنًا مقارنة بالعام الماضي.

ورغم ذلك، أكد الأطباء أن إصابات الأطفال تكون أقل حدة ويمكن حلها بشكل أسرع مقارنة بالبالغين، إلا أن الأعراض التي لاحظها الأطباء في البداية تغيرت، فبعد أن كانت الحمى أو التعب غير المبرر علامة على الإصابة بالفيروس لدى الأطفال، تزايدت الأعراض حاليًا.

وهذه الأعراض الرئيسة التي يجب الانتباه إليها وهي شائعة عند الأطفال:

ألم في البطن

أصبحت الأعراض المعوية المرتبطة بـ“كورونا“ أكثر انتشارًا في الموجة الثانية، وهي تؤثر على الأطفال بشكل أكبر وتتضمن آلام المعدة غير العادية والانتفاخ والثقل وتشنجات البطن، وبالإضافة لذلك، قد يعاني بعض الأطفال أيضًا من فقدان الشهية.

الإسهال

يعتبر الإسهال والقيء من العلامات الشائعة بين الأطفال المصابين بفيروس ”كورونا“ في الوقت الحالي، وأرجع الأطباء ذلك إلى تأثير الفيروس على مستقبلات ”ACE2“ الموجودة في بطانة الأمعاء والتي تسبب التهابًا ومشاكل في الجهاز الهضمي.

حمى معتدلة أو مرتفعة

ورغم أن ارتفاع درجة الحرارة شائع أيضًا في الأمراض الفيروسية الأخرى المنتشرة، إلا أن الحمى المرتبطة بـ“كورونا“، تكون مصحوبة بقشعريرة وألم وضعف، في معظم الحالات، وتتحسن الحرارة بعد 2-3 أيام، وإذا استمرت الأعراض لأكثر من 5 أيام، يجب الحصول على رعاية متخصصة.

البرد المستمر والسعال

ويعتبر السعال المستمر أو البرد علامة على عدوى الجهاز التنفسي العلوي عند الأطفال، ويمكن أن يترافق السعال أو البرد مع أعراض أخرى.

الخمول والتعب

ويعاني الأطفال أيضًا من الانخفاض المفاجئ في مستويات الطاقة عند إصابتهم بالفيروس، ويعتبر التعب والنعاس والإرهاق والخمول علامات أولى تدل على أن جهاز المناعة يحارب العدوى.

وفضلًا عن ذلك، قد يصبح الأطفال أكثر مزاجية أو يبكون في كثير من الأحيان.

الطفح الجلدي

ظهر الطفح الجلدي لأول مرة في الأطفال العام الماضي، كما أنها لا تزال واحدة من أكثر علامات العدوى شيوعًا لدى الأطفال المصابين بفيروس ”كورونا“.

وتتضمن هذه الأعراض وجود نتوءات في الجلد والطفح الجلدي الأحمر وبقع الجلد والأرتكاريا والتغير المفاجئ في لون الأصابع وأصابع القدم.

وإذا ظهرت الأعراض على الطفل، فيجب إجراء اختبار واستشارة الطبيب، وعادة ما تكون الأدوية مثل الباراسيتامول والفيتامينات كافية للطفل ولا يُنصح بأي أدوية محددة ما لم تكن الأعراض خطيرة، ويجب حصول الطفل على قسط كبير من الراحة واتباع الاحتياطات وتناول الكثير من السوائل.