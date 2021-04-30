اللجنة المنظمة: أولمبياد طوكيو قد تقام خلف أبواب مغلقة

أعلنت سايكو هاشيموتو رئيسة اللجنة المنظمة لطوكيو 2020 أن دورة الألعاب الأولمبية المؤجلة إلى الصيف المقبل بسبب فيروس كورونا قد تُجرى خلف أبواب مغلقة، وتعهدت بضمان سلامة الألعاب.

وقالت هاشيموتو في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية:“قد يكون هناك موقف لا يمكننا فيه السماح لأي متفرج بالحضور“، مضيفة أن الألعاب لن تكون ناجحة إلا إذا قام المنظمون ”بحماية كاملة“ للرياضيين والشعب الياباني.

وسبق أن أعلن المنظمون حظر الجماهير من الخارج في الألعاب المؤجلة من 2020 بسبب الجائحة، وقاموا، الأربعاء، بتأجيل اتخاذ قرار بشأن المشجعين المحليين حتى يونيو المقبل، إذ أشاروا إلى موجة جديدة من الإصابات في اليابان.

وأوضحت هاشيموتو أن“الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها تسمية الألعاب بأنها ناجحة هي حماية أرواح وصحة الرياضيين وشعب اليابان بشكل كامل.

وكانت أولمبياد طوكيو قد تأجلت من العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، وستقام هذا العام دون حضور جماهير من خارج اليابان.

ومن المقرر أن تبدأ الأولمبياد المؤجلة، 23 يوليو المقبل، وتشير استطلاعات الرأي إلى عدم ترحيب اليابانيين بإقامة الألعاب الصيفية بسبب مخاوف الوباء.

وتضغط الحكومة لمواصلة الاستعدادات قبل أقل من 100 يوم على افتتاح البطولة، في 23 يوليو/ تموز، بالحفاظ على التباعد الاجتماعي والقيود على الجماهير في الألعاب.